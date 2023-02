Geral Narcisa, Nicole Bahls e David Brasil: trio elétrico de Anitta reúne famosos no carnaval de Salvador

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

Anitta no Carnaval de Salvador. Cantora comanda o bloco "Eu Vou" no circuito Dodô. (Foto: Reprodução)

Narcisa Tamborindeguy, Nicole Bahls, David Brasil, Bruna Marquezine, Alice Wegmann. O trio elétrico de Anitta reuniu famosos na noite desta sexta-feira (17), no carnaval de Salvador (BA). Também estiveram presentes no trio MC Rebecca, Zaac e a primeira vereadora trans de Salvador, Léo Kret.

Anitta comanda o bloco “Eu Vou” no circuito Dodô (Barra-Ondina). O figurino é prateado e cheio de brilhos. Destaque para a meia-calça transparente, que deixa parte do bumbum à mostra. Em meio à multidão, Anitta chegou ao trio já pronta para arrastar os foliões.

Bruna Marquezine curtiu o segundo dia do carnaval de Salvador em cima do trio elétrico de Anitta, na noite desta sexta-feira (17), no circuito Dodô (Barra-Ondina). A atriz dançou bastante o hit “Ai, papai, macetei”.

Outra atriz que mostrou o gingado foi Alice Wegmann. Mas ela fez diferente de Bruna e rebolou bastante no chão.

A cantora Anitta foi paquerada pelo cantor baiano Oh Polêmico em cima do trio elétrico, na noite desta sexta. “Vai deixar botar meu boneco?”, perguntou o cantor.

Os dois artistas estavam em clima de romance mesmo antes de Anitta subir no trio elétrico. Em entrevista ao g1, a cantora chamou o “Poli”, como é conhecido na Bahia, de “gatinho”.

Durante o show, já na presença do cantor, Anitta disse que o baiano era cheiroso e falou: “Ah, eu pego”.

Os dois dançaram a música aposta do cantor para o carnaval deste ano, “Deixa Eu Botar Meu Boneco”, e o artista começou a paquera. Anitta respondeu na mesma hora: “Eu faço o que você quiser”.

Anitta voltou a interromper a apresentação dela de carnaval no Circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, para evitar que uma foliona tivesse o celular roubado. A situação ocorreu em 2020 e voltou a acontecer na noite desta sexta-feira logo depois da artista perceber a confusão.

“Devolve a pochete da menina de saia laranja. Pochete branca, acharam a pochete? Está com ele? Então ele jogou alí”, disse a cantora ao perceber o roubo.

O suspeito de cometer o roubo estava imobilizado por funcionários do bloco. A pochete foi achada no chão e devolvida a foliona.

“Está aqui pochete. Ele jogou no chão. Está aqui. Podem por favor tirar esse menino do meu bloco, que não gosto que fique roubando”. As informações são do portal de notícias G1.

