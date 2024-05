Geral Taxa Selic permanece em 9,50% no fim do ano, mas sobe para 8,63% no ano de 2026, aponta o Boletim Focus

A mediana das projeções dos economistas do mercado para a inflação oficial brasileira neste ano permaneceu em 3,73%, segundo o Boletim Focus, do Banco Central (BC), divulgado na terça-feira (30) com estimativas coletadas até o fim da semana passada.

Para 2025, a mediana das expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) manteve-se em 3,60%. Para 2026, permaneceu em 3,50%.

Selic

Para a taxa básica de juros (Selic), a mediana das estimativas manteve-se em 9,50% no fim de 2024, ficou parada em 9,00% no ano de 2025 e foi de 8,50% para 8,63% em 2026.

A meta de inflação perseguida pelo BC é de 3,00% em 2024, 2025 e 2026, com margem de tolerância 1,5 ponto percentual (p.p.) para cima ou para baixo.

A próxima pesquisa Focus será divulgada na segunda-feira, 6, retornando daí em diante ao seu dia tradicional de publicação na semana, informou o BC ontem. A sondagem vinha sendo veiculada às terças devido à mobilização dos servidores da autoridade monetária por reajuste salarial e mudanças na carreira.

Na semana passada, a categoria aceitou a proposta mais recente feito pelo governo. Assim, as séries históricas e as projeções dos campeões de acertos — os Top 5 — também voltam a ser atualizadas no Sistema Expectativas de Mercado às segundas, às 9h.

PIB

A mediana das projeções do mercado para o crescimento da economia brasileira em 2024 permaneceu em 2,02%.

Para 2025 e 2026, as medianas das expectativas para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) mantiveram-se em 2,00%.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu 0,4% em fevereiro, informou a autoridade monetária no último dia 17, corroborando a ideia de um crescimento robusto no começo do ano, segundo economistas.

O PIB do primeiro trimestre será conhecido em 4 de junho.

Dólar

A mediana das estimativas para o dólar no fim de 2024 foi mantida em R$ 5,00, segundo o Focus.

Para 2025, a mediana das estimativas para a moeda americana também ficou parada, em R$ 5,05 entre uma semana e outra. Para 2026, permaneceu em R$ 5,10. As informações são do jornal Valor Econômico.

