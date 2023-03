Mundo Narcossubmarino é apreendido com quase 173 milhões de reais em cocaína

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O narcossubmarino apreendido tem 15 metros de comprimento e teria saído da costa de Tumaco. Foto: Divulgação/Colômbia O narcossubmarino apreendido tem 15 metros de comprimento e teria saído da costa de Tumaco. (Foto: Divulgação/Colômbia) Foto: Divulgação/Colômbia

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Marinha colombiana apreendeu nesta semana mais um narcossubmarino carregado de cocaína. Dentro da embarcação havia 985 pacotes da droga, uma carga avaliada em US$ 33 milhões (equivalente a R$ 172,8 milhões). Este foi o segundo semissubmersível ilegal detido pelas autoridades locais em menos de sete dias. Neste intervalo, a Guarda Civil espanhola também localizou um veículo que operava submerso no país europeu.

Três tripulantes foram presos, todos eles equatorianos. A Marinha colombiana informou que o trio navegava com o narcossubmarino em direção à América Central. Para esta viagem, os suspeitos levavam 42 pacotes de alimentos e equipamentos de navegação e comunicação.

De acordo com a imprensa local, os investigadores da Colômbia têm evidências de que a embarcação pertence a um grupo criminoso que transporta cocaína para a área de fronteira entre a Guatemala e o México.

O narcossubmarino apreendido tem 15 metros de comprimento e teria saído da costa de Tumaco. A embarcação foi interceptada nas proximidades da Baía de San Ignacio. Após uma fiscalização, os oficiais da Marinha localizaram os pacotes. A droga estava embrulhada em borracha e papel celofane.

Um vídeo compartilhado pela Marinha colombiana mostra como os militares encontraram a cocaína. Os oficiais abriram a escotilha, no topo do veículo semissubmersível, e no fundo do compartimento havia os pacotes de droga.

A Promotoria da Colômbia informou que os três responsáveis pelo transporte marítimo foram apresentados a um juiz de controle de garantias. O trio foi acusado pelos crimes de tráfico agravado, fabricação ou posse de drogas; e construção, venda ou posse de semissubmersíveis. Os equatorianos negaram o crime.

Embarcação à deriva

Na última semana, a Marinha da Colômbia anunciou ter encontrado um minissubmarino à deriva nas águas do país, no Oceano Pacífico, com um carregamento de 2,6 toneladas de cloridrato de cocaína. De acordo com os militares colombianos, a embarcação tem cerca de 2,5 metros de largura e 15 de comprimento e, no momento em que foi descoberta, sofria com a entrada de água em seu interior.

“Engenharia”

As construções dos submarinos utilizados por traficantes são, em grande parte das vezes, feitas em “condições obscuras”, como em oficinas escondidas ou no meio da mata. Na maior parte das vezes, os navios conseguem ficar submersos em até dois metros de profundidade, de modo que é possível garantir, ao menos por um tempo, a camuflagem.

Mas depois é preciso subir até a superfície para trocar o ar da cabine. Esse é o momento vulnerável do submarino. Agora, porém, eles estão ficando cada vez mais refinados. Alguns deles já são afilados, com camuflagem e um conhecimento avançado de como trabalhar o motor, além de serem silenciosos. Há uma evolução da engenharia de construção desses submarinos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/narcossubmarino-e-apreendido-com-quase-173-milhoes-de-reais-em-cocaina/

Narcossubmarino é apreendido com quase 173 milhões de reais em cocaína