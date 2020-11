O Partido Republicano é para homens brancos e para pessoas que pensam como homens brancos. “Vemos isso em questões de pesquisas como ‘Os EUA estão ficando muito leves e femininos?’, explica o Dr. Deckman. “Quem responde “sim” está fortemente aliado aos Republicanos.”

O Partido Democrata é o partido para mulheres e negros, que são ainda mais democratas que as mulheres. É também, e cada vez mais, o partido das pessoas com educação superior. Em uma pesquisa realizada no fim de setembro pelo jornal The Washington Post e a rede de TV ABC News, Trump liderava Biden por modestos oito pontos entre os homens brancos com diploma universitário, mas por 39 pontos entre os homens sem educação superior. Em outras palavras, homens brancos com ensino superior estão começando a votar mais como as mulheres e os negros.