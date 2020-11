Quando adolescente, ele conseguiu um emprego como salva vidas em uma piscina, que hoje leva o nome dele. E o fato dessa experiência ter sido no bairro moldaria a trajetória política de Joe Biden desde o primeiro cargo. Como vereador, ele batalhou para dar para os negros oportunidades de moradia como as que os brancos tinham. Uma moradora diz: “Ele não é falso, tem valores, foi assim que ele cresceu”.

Biden estudou História e Ciência Política na inexpressiva Universidade de Delaware e, depois, se formou em Direito pela também inexpressiva Universidade de Syracuse. Aos 24, se casou com Neilia Hunter, com quem teve três os filhos. Aos 29, foi eleito um dos senadores mais novos da história.

Um mês depois, a mulher e os filhos sofreram um acidente de carro. Ela é a filha de apenas um ano morreram. Com ele, ficaram os filhos Hunter e Beau.

Joe Biden se tornou, ao mesmo tempo, senador e pai solteiro. Para conseguir conciliar esses dois cargos tão importantes, ele continuou morando em Delaware e pegava todos os dias um trem em direção à capital Washington para trabalhar. São cerca de duas horas de viagem. Aí, no fim do expediente, ele pegava o mesmo trem de volta a tempo de colocar as crianças na cama. “A gente pode arranjar um novo senador, mas eles não podem arranjar um outro pai”, afirmou Joe Biden.

Em Washington, Biden trabalhou por 47 anos, um político profissional. Foi na capital que o menino gago aprendeu a conversar com todo mundo. Ele era conhecido por transitar dos dois lados do Senado. “Ele se sentava atrás de mim no Senado, então eu tive muito Joe Biden no meu ouvido por muito tempo”, conta o ex-senador Byron Dorgan, que foi colega de Biden por 16 anos.