Magazine Nas Maldivas, Yasmin Brunet anda de bike e faz careta para Gabriel Medina

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Casal curte férias em arquipélago do Oceano Índico Foto: Reprodução/Instagram Casal curte férias em arquipélago do Oceano Índico. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Yasmin Brunet, de 32 anos, que está curtindo férias com Gabriel Medina nas Maldivas, fez careta para o amado em um registro compartilhado no Instagram nesta quarta-feira (28). De biquíni tie dye e blusa amarrada na cintura, ela estava com sua bike e mostrou estar bem bronzeada da viagem.

O casal, que assumiu o romance em abril, passou boa parte da pandemia de coronavírus juntos no litoral de São Paulo, onde a família do surfista tem uma casa. A viagem para as Maldivas é a primeira de Gabriel, de 26 anos, e Yasmin para o exterior desde a quarentena e, por lá, o casal já fez passeios românticos, curtiu o sol e enfrentou as ondas juntos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine