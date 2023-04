Colunistas Nas montanhas

Por Leandro Mazzini | 21 de abril de 2023

O senador Sergio Moro (União-PR) e o ex-presidente Michel Temer (MDB) vão se encontrar hoje, entre outras tantas autoridades, na tradicional entrega da Medalha da Inconfidência em Ouro Preto. A honraria é concedida pelo Governo de Minas Gerais. Moro e Temer já protagonizaram embates sobre a Lava Jato – em modo discreto, pelos seus perfis. Temer será o orador da cerimônia, a homenagem máxima. Há quem veja no gesto do governador Romeu Zema (Novo) a 1ª tentativa de aproximação com o MDB para abrir diálogo sobre potencial candidatura a presidente em 2026. Temer é o chefão de honra do MDB, maior partido municipalista do Brasil.

Sequestro

Uma chaga dos anos 80 e 90 no Estado do Rio de Janeiro voltou a assustar a high society fluminense. O irmão de um conhecido empreiteiro da Operação Lava Jato foi sequestrado e torturado na Região dos Lagos anteontem. Apesar de ferido, passa bem, mas o caso é visto como um recado. A Polícia do Rio entrou forte na investigação.

Quepe estrangeiro

O D.O. da União trouxe dia 10 uma série de nomeações de oficiais do Exército – da Ativa e da Reserva – para cargos no exterior. Entre eles, o general Eduardo Antonio Fernandes, do Comando do Exército, que vai para Nova York exercer missão junto à ONU deste agosto até o mesmo mês de 2025. O Gal. de Brigada da Reserva Marco Antônio Machado será chefe da Missão da ONU no Sudão do Sul por 12 meses.

Carne no prato

As exportações brasileiras de carne bovina in natura somaram 411,08 mil toneladas no 1º trimestre, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. É o 2º melhor desempenho da História, e seria o 1º não fossem os embargos de países da Ásia por um mês por causa de risco de vaca louca no Norte, o que não se confirmou. O compliance e fiscalização rigorosa dos próprios frigoríficos, com selo internacional, ajudaram o setor a destravar.

Extintor news

O 1º trimestre deste ano foi marcado por um salto nas notícias de incêndios estruturais. Um levantamento do Instituto Sprinkler Brasil capturou 588 ocorrências de incêndios estruturais de janeiro a março, alta de 12,6% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram registradas 514 notícias. Os números representam uma alta progressiva em comparação com janeiro de 2021 e 2020.

Radiografia da praça

O relatório anual da consultoria Delloit traz um dos melhores levantamentos do mercado e já circula entre gabinetes de Brasília: em síntese, sete em cada 10 empresas esperam aumentar as vendas acima de 5% em 2023, e 21% delas estão mais otimistas: avaliam que esse crescimento pode ser acima de 20%. E 44% dos empresários querem aumentar o quadro de funcionários. Foram ouvidos diretores de 501 grandes empresas que faturam R$ 2 trilhões/ano (21% do PIB), sendo 41% delas exportadoras.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA

