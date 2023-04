Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 21 de abril de 2023

O presidente estadunidense Joe Biden anunciou que pretende repassar 500 milhões de dólares ao Fundo Amazônia. (Foto: Reprodução)

Fundo Amazônia

O presidente estadunidense Joe Biden anunciou nesta quinta-feira que pretende repassar 500 milhões de dólares ao Fundo Amazônia nos próximos cinco anos. A decisão foi anunciada durante o Fórum Virtual de Grandes Economias sobre Clima e Energia.

Financiamento climático

Durante discurso no Fórum, o presidente Lula agradeceu o repasse norte-americano e cobrou de países mais ricos que invistam no “financiamento climático”. Ele também reafirmou o compromisso do Brasil, assumido no acordo de Paris, em chegar ao desmatamento ilegal zero até 2030.

Responsabilização de flagrante

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira um prazo de 24h para a Polícia Federal recolher o depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. A solicitação ocorre a partir da recente divulgação de imagens nas quais o ex-ministro aparece dentro do Palácio do Planalto durante as invasões do dia 8 de janeiro.

Responsabilização de flagrante II

Moraes determinou ainda que Ricardo Capelli, que assumiu o comando do Gabinete de Segurança Institucional, encaminhe até esta sexta-feira a relação de todos os servidores civis e militares que aparecem na gravação. O ministro solicita ainda que Capelli informe as providências tomadas pela pasta após o flagrante nas imagens.

Recusa do Telegram

O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou a abertura de processo administrativo contra o Telegram, em função do descumprimento de prazo de envio de dados solicitados pelo governo. A plataforma ignorou o pedido da pasta de apresentação da relação de mecanismos adotados para identificar conteúdos ilegais, como ameaças de atentados e discursos de ódio.

Projeto das fake news

O projeto relacionado ao combate às fake news na Câmara será incluído entre as matérias a serem votadas na última semana deste mês. A informação foi confirmada por Arthur Lira (PP-AL), presidente da Casa, que destacou a importância do debate da questão frente à atual impunibilidade de atos realizados nas redes sociais.

Relator do arcabouço

Arthur Lira anunciou também nesta quinta-feira o nome do deputado Cláudio Cajado (PP-BA) como relator do projeto do novo arcabouço fiscal da União no Congresso. Ao confirmar a informação, Lira reafirmou o compromisso com o amplo debate na apreciação da matéria.

Essencial ao avanço

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tornou a defender nesta quinta-feira a redução da taxa de juros no Brasil. Durante entrevista à imprensa, ele destacou que a medida é necessária para o avanço do setor produtivo e crescimento econômico do país.

Depoimento agendado

A Polícia Federal agendou para o próximo dia 26 o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito das investigações dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro. A oitiva atende a uma determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Viagem aos EUA

O Palácio Piratini confirmou a viagem do governador Eduardo Leite aos Estados Unidos na segunda semana de maio. Ele cumprirá uma série de agendas no país norte-americano, integrando conversas sobre investimentos, tecnologia e infraestrutura.

Reforço na Segurança

Um reforço de 675 novos policiais militares será agregado à Segurança Pública do RS nos próximos dias. A incorporação do efetivo ocorre a partir da formatura do Curso Básico de Formação Policial Militar, realizada simultaneamente nesta quinta-feira em 4 diferentes regiões do estado.

Todo Jovem na Escola

O governo estadual retomou nesta quinta-feira o pagamento mensal do programa Todo Jovem na Escola. Mais de 86 mil bolsas de R$150 foram repassadas a alunos de baixa renda de modo a incentivar a frequência escolar.

Avanço em obras

O prefeito Sebastião Melo reuniu-se nesta quinta-feira em Brasília com a direção da Caixa Econômica Federal para tratar de questões relacionadas a obras na Capital. Estiveram em pauta na conversa a demolição do Estádio Olímpico e a retomada na revitalização do Cine Imperial.

Tráfego escolar

A EPTC publicou nesta quinta-feira a determinação que permite o tráfego do transporte escolar nas faixas exclusivas para ônibus em Porto Alegre. A medida abrange ainda táxis e lotações do transporte seletivo em operação.

Visita Tcheca

O prefeito em exercício Ricardo Gomes recebeu nesta quinta-feira, em Porto Alegre, a embaixadora da República Tcheca, Pavla Havrlíková. No encontro foram discutidas parcerias e projetos nos setores cervejeiro e de inovação, além de uma missão do RS para o país em 2024.

Vacina da gripe

As unidades de saúde de Porto Alegre passaram a distribuir nesta quinta-feira a vacina contra a gripe para gestantes e puérperas. A imunização segue também sendo realizada para idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde e indígenas.

Atenção ao Transporte

O vereador Cláudio Janta (Solidariedade) solicitou na Câmara de Porto Alegre maior atenção do governo ao Conselho Municipal de Transportes Urbanos. Ele destacou que o órgão encontra-se sucateado e abandonado e que atualmente se faz necessário para a resolução de questões relacionadas ao transporte coletivo da Capital.

Moção de repúdio

A Câmara de Novo Hamburgo condenou as declarações sobre a guerra na Ucrânia realizadas pela professora Daniela Araújo, de São Leopoldo, em debate online com o colega, Maurício Falavigna. Uma moção de repúdio será encaminhada pela Casa à Secretaria de Educação do município, solicitando a responsabilização da professora.

Declarações desumanas

No diálogo entre Daniela e o educador porto-alegrense ambos declararam falas de apologia ao uso de armas nucleares em conflitos na Europa. O vereador novo-hamburguense Gustavo Finck (PP), autor da moção de repúdio, descreveu as afirmações como “desumanas e insensíveis”.

