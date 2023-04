Colunistas Governo tentou esvaziar audiência para debater pedágio na RS-118

Por Flavio Pereira | 21 de abril de 2023

Deputado Gustavo Victorino (Republicanos), presidente da Comissão de Economia, abriu a Audiência Pública solicitada por Rodrigo Lorenzoni (PL). (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A ausência dos secretários de Parcerias, Pedro Capeluppi, e dos Transportes, o deputado Juvir Costella (MDB) na audiência pública promovida pela Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira para tratar da intenção do governo de cobrar do pedágio na RS-118, recebeu critica de praticamente todos os participantes do encontro. O governo enviou como representantes, o secretário-adjunto de Parcerias, Gabriel Fajardo, e o diretor-adjunto da pasta, Luiz Napoleão Zettermann. Os deputados agora sugerem que o próprio governador Eduardo Leite seja convidado para a próxima audiência. O tema mobiliza a Assembleia onde pelo menos 50 dos 55 deputados já assinaram requerimento contra a implantação do pedágio na RS-118.

Rodrigo Lorenzoni: “pedágio é mais uma mentira do governador”

Autor da proposta de realização da audiência publica, o deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) lembrou que o pedágio da RS-118 era assunto superado no ano passado, mas que o governador resolveu retomar, “descumprindo o que havia prometido por escrito antes das eleições, alegando que teria cobrança, mas não praça de pedágio”. Rodrigo também lamentou que o governo tenha fugido da explicação política para o pedágio e enviado para a audiência um técnico. “A expectativa é de que nós pudéssemos ouvir o porquê de o governo mudar de opinião politicamente. Como isso não vai ser sanado, fica o registro de que nós temos aqui um assunto que nasce de mais uma mentira do governador, que vem se caracterizando por ser o político mais mentiroso da história do Rio Grande do Sul”.

Devastação na Amazônia não para de crescer, e triplica em março

A devastação da floresta amazônica não para de crescer no governo Lula, e triplicou em março. Fez o primeiro trimestre de 2023 fechar com a segunda maior área desmatada em pelo menos 16 anos. Segundo o monitoramento por imagens de satélite do Imazon, implantado em 2008, foram derrubados 867 km² nos três primeiros meses deste ano. Área que equivale à perda de quase mil campos de futebol por dia de mata nativa. Essa destruição só não foi maior do que a registrada em 2021, quando foram postos abaixo 1.185 km² de floresta de janeiro a março. O campeão no aumento do desmatamento foi o Amazonas. No estado, a devastação passou de 12 km² em março de 2022 para 104 km² em março de 2023, uma alta de 767%. Ou seja: quase nove vezes mais.

Demolição do “Esqueletão” marca novo ciclo na revitaliação do Centro da capital

A prefeitura de Porto Alegre pretende fazer da demolição do chamado “esqueletão”, o prédio junto à Praça XV de Novembro, um marco no processo de revitalização do Centro Histórico. Ontem, o Secretário Cezar Schirmer, da pasta do Planejamento e Assuntos Estratégicos comentou que a decisão judicial de demolição do prédio XV de Novembro atende a um pedido da prefeitura, protocolado em início de agosto do ano passado. Através de um estudo realizado pela UFRGS, foi possível constatar os riscos que o imóvel apresenta e encaminhar uma solução:

“Agora, será possível avançar ainda mais com o processo de revitalização do nosso Centro Histórico e garantir a segurança dos cidadãos que circulam pelo local.”

STF vai decidir se União deve responder por medicamentos fora da lista do SUS

O Supremo Tribunal Federal irá decidir se a União é responsável solidária em ações contra governos estaduais pedindo o fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fora da lista padronizada do Sistema Único de Saúde (SUS). O caso será examinado no Recurso Extraordinário (RE) 1366243, que, por unanimidade, teve repercussão geral reconhecida no Plenário Virtual (Tema 1.234) onde também existe a discussão sobre a esfera da Justiça competente para resolver demandas similares (estadual ou federal). O recurso em origem em decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que confirmou a condenação do estado a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS a um paciente com diagnóstico de epilepsia refratária. Posteriormente, a Justiça Federal rejeitou recurso do estado, que pretendia incluir a União na demanda, como responsável solidária, e devolveu a ação à Justiça estadual. No recurso ao Supremo, o governo estadual alega que o STF já decidiu essa questão (Tema 793 da repercussão geral) no sentido de que, em se tratando de medicamentos não padronizados, a União deve necessariamente ser parte da ação e, por isso, o processo deve tramitar na Justiça Federal.

General Gonçalves Dias será ouvido pela PF

Cumprindo determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, a Polícia Federal marcou para às 9h desta sexta-feira (21) o depoimento do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general da reserva Gonçalves Dias, braço-direito do presidente Lula na área de Informações.

Lula “não sabia”

Ontem, em entrevista ao Estúdio 1 da Globo News,o ministro da SECOM, deputado Paulo Pimenta afirmou que o presidente Lula não tinha conhecimento das imagens em que o general Marco Edson Gonçalves Dias aparece no Palácio do Planalto durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

General foi sacrificado para salvar Lula e Flavio Dino

A estratégia do governo nesse perigoso tabuleiro político parece clara: preferiu aplicar um “Roque”, e entregar a cabeça do general Gonçalves Dias, para retirar Lula e o ministro da Justiça Flavio Dino do olho do furacão. Roque é uma jogada especial no jogo de xadrez que envolve a movimentação de duas peças em um único lance, o rei e uma das torres. O objetivo da jogada é proteger o rei, tirando-o do centro.

