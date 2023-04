Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 20 de abril de 2023

Telegram tem 24 horas para encaminhar à PF dados de pessoas e grupos suspeitos de planejar ataques a escolas. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Fornecimento de dados

A Justiça determinou nesta quarta-feira um prazo de 24 horas para o Telegram encaminhar à PF dados de pessoas e grupos suspeitos de planejar ataques a escolas. A medida prevê ainda a suspensão da plataforma no país em caso de descumprimento.

Fornecimento de dados II

De acordo com a corporação, o pedido ocorre a partir da recusa da empresa em repassar dados e informações que seriam de utilidade na identificação dos grupos. Entre os investigados estão inclusive células neonazistas, acusadas de promover o ódio e atos de violência nas instituições de ensino.

Queda de aprovação

Uma pesquisa de avaliação do governo Lula divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Quaest, apontou uma queda na aprovação do presidente brasileiro. Segundo a consulta, 36% da população brasileira declarou estar satisfeita com o atual governo, quatro pontos percentuais a menos do que na última apuração.

Ação e reação

Somado ao índice, 29% afirmaram que desaprovam a atual gestão, 9% a mais do que a pesquisa anterior. Entre os principais motivos apresentados, esteve a taxação de produtos internacionais de até US$ 50, anunciada e posteriormente suspensa pelo governo federal.

Marco Temporal

A presidente do STF, Rosa Weber anunciou que o julgamento relacionado ao Marco Temporal da demarcação das Terras Indígenas será retomado no próximo dia 7 de junho. A informação foi confirmada durante um seminário sobre dignidade humana, em Brasília, no qual foi lançado o Fórum Nacional do Poder Judiciário para Monitoramento e Efetividade das Demandas Relacionadas aos Povos Indígenas.

Marco Temporal II

O julgamento irá analisar se a demarcação deve seguir o critério segundo o qual os povos originários só podem reivindicar as terras ocupadas antes da data de promulgação da Constituição de 1988. A retomada do júri ocorre a pedido da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

Forças apolíticas

O comandante do Exército Brasileiro, Tomás Miguel Ribeiro Paiva, afirmou nesta quarta-feira no texto da Ordem relativa ao Dia do Exército, que a instituição militar é apolítica, apartidária, imparcial e coesa. Ele pediu ainda que os militares tenham fé nos princípios democráticos e que suas ações sejam baseadas no respeito à população, às instituições e à Constituição.

Troca de ministro

O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, solicitou demissão do cargo nesta quarta-feira, após a divulgação de imagens dele participando dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A partir da saída, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, afirmou que Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça, irá assumir o cargo.

Mudança de posicionamento

Após o pedido de demissão, o líder do governo federal na Câmara, José Guimarães (PT-CE) afirmou que a base governista deve colaborar com uma eventual CPMI sobre os atos antidemocráticos. A afirmação representa uma mudança de posicionamento da gestão federal em relação ao assunto, o qual até então era objeto de oposição dos deputados aliados.

Conselho da Federação

O governo federal publicou nesta quarta-feira o decreto do presidente Lula que cria o Conselho da Federação. O órgão será integrado por estados e municípios brasileiros que promoverão debates voltados à elaboração e gestão de políticas públicas por todo o país.

Primeira pauta

A criação do grupo já havia sido anunciada em janeiro, durante a reunião de Lula com governadores. Como primeira pauta de debate, o Conselho discutirá a segurança nas escolas de todo o país, frente à recente onda de violência.

Fórum sobre Clima e Energia

O presidente Lula participa nesta quinta-feira da cúpula online do Fórum das Grandes Economias sobre Clima e Energia. Convidado pelos Estados Unidos, o governo brasileiro deve integrar o conjunto de discussões no evento sobre mudanças climáticas.

Reaproximação diplomática

O assessor internacional de Lula, Celso Amorim, conversou por telefone nesta terça-feira com o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan. Na ligação, eles dialogaram sobre a guerra na Ucrânia, além de relações bilaterais e globais.

Cooperação RS-EUA

O governador Eduardo Leite recebeu nesta quarta-feira a embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, para assinar a renovação do memorando de entendimento para cooperação entre o governo gaúcho e a embaixada estadunidense no país. Entre os itens pontuados no documento estão ações conjuntas de comércio, investimentos, ciência e saúde.

Planejamento da FEPAM

O governo estadual realizou nesta quarta-feira a entrega do Planejamento Estratégico da Fepam. O material servirá de orientação para o órgão fiscalizar, licenciar, desenvolver estudos e executar programas e projetos relacionados ao meio ambiente entre 2023 e 2027.

Fim do Esqueletão

A prefeitura municipal obteve autorização judicial para demolição do edifício Galeria XV de Novembro, o conhecido Esqueletão. A decisão reconheceu ainda o ressarcimento dos custos da derrubada com os proprietários do imóvel e suas frações ideais.

Plano Diretor

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade apresentou nesta terça-feira o calendário de atividades do Plano Diretor da Capital. O titular da pasta, Germano Bremm, destacou que as próximas etapas do processo buscam analisar os resultados colhidos até o momento nas regiões de planejamento.

Sindicatos Municipários

A prefeitura da Capital recebeu nesta quarta-feira os representantes do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Os servidores apresentaram uma pauta de reivindicação com relação à nomeação de concursados em diferentes setores da administração municipal.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Panorama Político

