Ciência Nasa anuncia lançamento de missão meteorológica espacial

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Experimento, que será lançado em dezembro, tem como objetivo entender como o clima do planeta interage e afeta o clima espacial. (Foto: SDL/Allison Bills/Divulgação)

O ano está agitado para a Nasa (agência espacial norte-americana). Depois de dar detalhes sobre a missão Artemis III, a agência espacial americana acaba de anunciar que o lançamento do Experimento de Ondas Atmosféricas (AWE na sigla em inglês) está programado para dezembro deste ano.

O instrumento tomará posição a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), localizada a cerca de 400 quilômetros acima da Terra, de onde estudará as ondas de gravidade atmosférica com o objetivo de entender como o clima do nosso planeta interage e afeta o clima espacial.

As ondas de gravidade, também chamadas de ondas de flutuabilidade, são um fenômeno corriqueiro, e conectam regiões atmosféricas inferiores e superiores.

Elas são criadas perto da superfície terrestre, ocasionadas por distúrbios atmosféricos como tempestades, ciclones, ventos fortes que disparam para cima quando colidem com grandes montanhas, furacões que criam ondas de gravidade diretamente por meio de ventos fortes e indiretamente pela interação com a topografia subjacente e atividades sísmicas como terremotos e erupções vulcânicas.

Essas fontes variadas produzem ondas com velocidades e tamanhos diferentes, e eram muito difíceis de medir de forma abrangente com um único instrumento. O AWE torna isso possível pela primeira vez.

A missão durará dois anos e trará novas informações sobre as fontes das ondas de gravidade, detalhando o modo como elas viajam e variam conforme as estações do ano. Ao entender melhor esse sistema, os cientistas poderão prever de forma mais efetiva os principais processos que afetam o clima espacial e terrestre. Medir a energia que as ondas de gravidade transportam para a atmosfera superior é, portanto, fundamental para entender as relações entre as duas atmosferas.

O clima espacial é causado quando a radiação de alta energia e as partículas do Sol interagem com o campo magnético da Terra e a atmosfera superior. Os efeitos do clima espacial podem interromper a navegação por GPS e os sistemas de comunicação por rádio, além de representar uma ameaça para as espaçonaves na órbita baixa da Terra. A quantidade de energia transportada pelas ondas de gravidade para a atmosfera superior é uma informação importante que falta para a compreensão dos efeitos do clima espacial.

