Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

A sonda InSight está em suas últimas semanas de operação na superfície do Planeta Vermelho. (Foto: Reprodução)

Prestes a completar quatro anos após seu pouso em Marte, a InSight começa a ser preparada para encerrar sua missão de estudar o interior do Planeta Vermelho. Ao longo do tempo, a poeira carregada pelas tempestades cobriu os painéis solares da sonda quase por completo e lhe resta pouco tempo de vida útil.

A equipe da Nasa (agência espacial dos Estados Unidos) responsável pela missão trabalha para deixar tudo pronto para a “morte” da InSight. Para isso, alguns passos são fundamentais, e talvez o mais importante seja armazenar seus dados e torná-los acessíveis a pesquisadores de todo o mundo.

Esses dados contam a história do núcleo líquido de Marte, dos remanescentes variáveis de seu campo magnético quase extinto gravados na superfície, da atividade de terremotos – mais de 1.300 detectados pela InSight – e muitos outros fenômenos naturais de lá.

Do conjunto de sensores do sismômetro, apenas os mais sensíveis ainda estavam operando, disse Liz Barrett, que lidera as operações de ciência e instrumentos da equipe do JPL, acrescentando: “Estamos levando isso até o fim”. A equipe ainda ganhou um tempinho extra em setembro graças à pouca quantidade de tempestades de areia.

Entretanto, essa sobrevida não se prolongou até janeiro de 2023, como os mais otimistas cogitaram. Além da InSight, a NASA também aposentará o ForeSight: uma espécie de réplica em tamanho real da InSight mantida no Laboratório de Instrumentos In-Situ do Jet Propulsion Laboratory da Nasa.

Engenheiros usavam o ForeSight para praticar manobras e técnicas – por exemplo, maneiras de colocar instrumentos científicos na superfície marciana com o braço robótico da InSight. Agora, o ForeSight será encaixotado e armazenado.

Bruce Banerdt, pesquisador principal da missão, conta que a equipe vai “embalar [o ForeSight] com carinho. Foi uma ótima ferramenta, uma grande companhia para nós em toda essa missão”.

Fim da InSight

Quando a InSight perder duas tentativas consecutivas de comunicação com a Mars Relay Network (conjunto de satélites colocados em órbita do Planeta Vermelho para mediar a comunicação entre as sondas em solo e a Terra), a agência espacial dos Estados Unidos declarará a missão como encerrada.

Não haverá medidas para tentar restabelecer o contato com a InSight. A única exceção é caso as falhas nas tentativas de comunicação forem devido a outros fatores.

