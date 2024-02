Ciência Nasa descobre outra “Super-Terra” em zona habitável no Universo

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Ilustração da nova "Super-Terra" descoberta pela Nasa. (Foto: Reprodução/Nasa)

O Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito (TESS) da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) fez a descoberta de mais uma “Super-Terra“, desta vez, localizada a 137 anos-luz de distância do nosso planeta. Batizado como TOI-715b, o planeta pode ainda estar acompanhado de TOI-715c, outro planeta que, se confirmado, será o menor já descoberto pelo satélite americano.

De acordo com a Nasa, “essa é a distância de uma estrela central [como o Sol] que poderia resultar na temperatura certa para a formação de água líquida na superfície do planeta em questão. Vários outros fatores teriam que se alinhar, é claro, para que a água superficial estivesse presente, especialmente tendo uma atmosfera adequada.”

Ambos os planetas orbitam uma estrela anã vermelha de características específicas, como ausência de brilho e temperaturas mais baixas que a do nosso Sol. A órbita em torno dela leva apenas 19 dias.

A tendência é de que os planetas tenham água líquida, um elemento crucial para condições de vida, devido à sua posição na chamada “zona habitável conservadora” do Universo. Esse termo se refere a áreas ao redor de uma estrela onde os planetas recebem insolação semelhante à da Terra.

Apesar de outros fatores, como uma atmosfera adequada, serem essenciais para sustentar água em estado líquido, a posição na “zona habitável conservadora” oferece uma perspectiva promissora, de acordo com o indicado pelas medições da agência americana.

Definição

A definição de “Super-Terra”, segundo a Nasa, abrange planetas maiores e com massa até dez vezes superiores à da Terra. De acordo com o artigo publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, onde estão descritos os detalhes da descoberta, TOI-715b tem 1,55 vez o raio do nosso planeta, a massa por sua vez representa 3,02 Terras.

O sistema que envolve a nova Super-Terra deve ser alvo de análises partindo do James Webb, telescópio espacial da Nasa, que irá avaliar a existência de atmosfera e campo magnético dos planetas, critérios importantes para hipóteses como a existência de vida nos planetas.

Características

O planeta, do tamanho da Terra, fica em uma zona habitável conservadora, um termo que identifica planetas que podem ter água líquida.

A estrela TOI-715 é um pouco mais velha que o nosso Sol, com cerca de 6,6 bilhões de anos e, segundo os pesquisadores, apresenta um “baixo grau de atividade magnética” e ausência de brilho.

A chamada ‘zona habitável conservadora’ identifica uma região em torno de uma estrela onde um planeta recebe tanta insolação solar quanto a Terra.

