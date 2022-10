Ciência Nasa faz imagem do sol sorrindo

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

As manchas são conhecidas como buracos coronários (ou seja, em formato de coroa). (Foto: Divulgação/Nasa)

A Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, fez uma imagem do sol que lembra um rosto sorrindo – a própria agência espacial que escreveu, como brincadeira, que capturou “o sol sorrindo”. A foto foi divulgada nesta semana.

“Essas manchas escuras no sol, que são identificadas com luz ultravioleta, são conhecidas como buracos coronários (ou seja, em formato de coroa), e são regiões onde o vento solar sai com força para o espaço”, afirmou a agência.

Mais luz nos polos da Terra

Segundo o jornal “The Guardian”, os especialistas afirmam que esses buracos do sol podem significar que haverá uma tempestade solar (uma erupção de massa e energia da superfície solar que, por sua vez, deformam o campo magnético da Terra; na prática, isso só faz com que mais luz seja vista nos polos Norte e Sul).

Observatório do sol

A Nasa tem um observatório do sol que tem como função estudar como a atividade solar é criada e impulsiona o clima no espaço. Esse observatório existe desde 2010. O trabalho consiste em medir o interior, a atmosfera, o campo magnético e a produção de energia do Sol.

Asteroide

A Nasa também acaba de anunciar que realizará uma missão para revelar mais sobre um asteroide de metal maciço, localizado entre os planetas Marte e Júpiter. O 16 Psyche – um asteroide de 226 quilômetros de largura – poderia conter um núcleo de ferro, níquel e ouro no valor estimado de US$ 10.000 quatrilhões.

A espaçonave Psyche da Nasa estava programada para ser lançada em agosto de 2022 e chegar ao asteroide em 2026. No entanto, problemas de software e de desenvolvimento fizeram com que a missão perdesse a janela de tempo ideal. Agora, uma revisão interna avaliou que a missão seria capaz de superar seus problemas e que ela poderia ser lançada com sucesso em 2023.

A Nasa anunciou sua decisão de levar a missão Psyche adiante e colocou como data para o lançamento qualquer dia a partir de 10 de outubro de 2023.

“Estou extremamente orgulhoso da equipe Psyche”, disse Laurie Leshin, diretora do JPL (Jet Propulsion Laboratory), da Nasa. “Durante esta revisão, eles demonstraram um progresso significativo já feito em relação à futura data de lançamento. Estou confiante no plano de avançar e empolgada com a ciência singular e importante que esta missão retornará.”

A missão Psyche faz parte do Programa de Descoberta da Nasa de missões espaciais robóticas de baixo custo. A maioria dos asteroides são rochosos ou gelados, mas como se acredita que 16 Psyche seja o coração metálico exposto de um planeta morto, espera-se que a missão forneça insights sobre nossa compreensão do núcleo do planeta Terra.

Problemas de software atrasaram o cronograma da missão em três anos. Embora decolar em cima de um foguete SpaceX Falcon Heavy, em outubro de 2023, tenha sido lançado com pouco mais de um ano de atraso, tudo indica que a mecânica celeste não sofrerá nenhuma interferência gravitacional importante de Marte até 2026.

Consequentemente, a espaçonave Psyche chegará ao asteroide – que está no principal cinturão de asteroides do sistema solar entre Marte e Júpiter – em agosto de 2029, em vez do planejado originalmente para janeiro de 2026. O orbitador começará, então, pelo menos 21 meses de mapeamento da órbita e de estudo das propriedades do asteroide.

