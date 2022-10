Saúde Cor, formato e textura da língua podem indicar doenças em todo o corpo

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A ponta da língua muito vermelha representa um grande estresse mental. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma rachadura no centro da língua mostra um possível quadro de desidratação. Se a rachadura encontra-se na ponta do órgão, porém, é o coração quem está precisando de cuidados. A ponta muito vermelha, por sua vez, representa um grande estresse mental. Para a Medicina Tradicional Chinesa, a língua é o segundo ponto mais importante do corpo para o diagnóstico de doenças e pode falar muitas coisas sobre o funcionamento do organismo humano.

“O diagnóstico para os chineses tem quatro tempos. No primeiro, são observados a cor da pele do paciente, como ele anda e, é claro, como está sua língua. O segundo envolve o olfato e a audição: cheiros e ruídos podem ser característicos de doenças. O terceiro tempo é a palpação (toque) de diversas partes do corpo. Nesse momento analisamos o pulso radial (no punho). O quarto tempo é um interrogatório detalhado”, explica o presidente do Instituto Brasileiro de Medicina Tradicional Chinesa (IBMTC), Márcio De Luna.

Na avaliação da língua, cinco aspectos são observados: a cor, a saburra (camada que se forma sobre o órgão), o volume (se é estreita ou larga), as veias sublinguais e a textura. Cada uma dessas características pode estar em toda a extensão da língua ou apenas em uma área. O local da alteração é fundamental para o diagnóstico.

“A ponta da língua está ligada ao coração e à mente. O cantinho da ponta, aos pulmões e mamas. Já a lateral da língua diz respeito à vesícula biliar e ao fígado, enquanto a base fala sobre a bexiga e os rins. Temos ainda o centro do órgão, que se relaciona com estômago, baço e pâncreas”, ensina De Luna.

Uma língua pálida pode ser sinal de anemia, explica ainda o especialista, que tem 29 anos de experiência na área. Quando o órgão está vermelho escuro, a circulação sanguínea não está funcionando corretamente. Pontos roxos apontam para a possibilidade de tumores. Línguas mais largas com marcas de dentes nas bordas são características de doenças imunológicas ou do sangue. Já as línguas muito finas apontam para uma hiperfunção do organismo, ou seja, um ou mais órgãos estão sobrecarregados.

“São inúmeras as informações que retiramos da análise da língua. Esses dados são sobrepostos a outros e vão apontando como está o funcionamento do corpo da pessoa. Quando há necessidade, pedimos exames de imagem e outras técnicas ocidentais para complementar o diagnóstico. O ideal é conseguirmos identificar uma alteração a tempo de prevenir doenças”, afirma Márcio De Luna.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde