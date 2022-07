Ciência Nasa inaugura agência de viagens para planetas distantes

Se você pensava que viajar pelo espaço ainda é uma aventura exclusiva para astronautas e bilionários, ainda que estes últimos só consigam ir até a órbita da Terra, bem… você ainda está correto. Mas isso não quer dizer impossibilidades financeiras, ou tempo-espaciais, possam te impedir de visitar planetas distantes da Terra.

A Nasa anunciou a abertura de uma agência de viagens para exoplanetas, isto é, planetas fora do Sistema Solar. Chamada de Exoplanet Travel Bureau, a agência é, na verdade, um site que permite ao usuário explorar e aprender sobre sete diferentes exoplanetas.

Dentro da plataforma é possível receber um tour guiado, ornamentado com uma ilustração em forma de pôster de filme de como seria uma visita ao planeta. Para algum desse é possível também fazer uma visita à superfície, com uma aproximação digital artística em 3D de como seria a extensão do planeta.

Por exemplo, o planeta Kepler-186f, cuja chamada faz um trocadilho com um popular ditado americano “Where the grass is always redder on the other side” (Onde a grama do vizinho é sempre mais vermelha, em tradução livre). Ao clicar em seu pôster é possível fazer um tour guiado em Inglês e em Espanhol.

Com informações sobre a possível vegetação encontrada no planeta, seu tamanho, data de descobrimento e outras curiosidades, como a existências de planetas vizinhos. O usuário também pode realizar uma visita à superfície, onde ele consegue girar a câmera ao redor e clicar em diversos pontos para trazer um pop-up com mais informações.

Dê bônus, Kepler-186f ainda tem um modo “Atmosfera”, que pode ser ativado a qualquer momento e muda a geografia do planeta, e serve para demonstrar mais do que nossas suposições de como seria o planeta, o fato de que não sabemos tanto ainda sobre esses corpos estelares.

A agência ainda permite ao visitante realizar o download dos posters, em formato de impressão, para usar como plano de fundo ou como imagem para exibir em tela. Além disso, para crianças e adultos fãs de colorir, a Nasa também disponibiliza uma versão sem cor, feita para ser preenchida.

A plataforma da agência de viagens digital pode ser acessada através do link: exoplanets.nasa.gov/travel.

