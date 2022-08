Mundo Nasa lança contagem regressiva para o lançamento da missão Artemis I

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

A missão Artemis I é o primeiro passo no plano de mandar humanos à lua novamente 50 anos depois. Foto: NASA/Divulgação

A Nasa anunciou que iniciou a contagem regressiva para a decolagem do foguete Artemis I. Este será o primeiro voo – não tripulado – do projeto que pretende, entre outras coisas, levar a primeira mulher à Lua. Nesta missão, a ideia é apenas dar a volta no satélite natural da Terra.

A contagem começou oficialmente às 9h53 de sábado, de acordo com um tweet da conta oficial do projeto Artemis. A linha do tempo de lançamento foi moldada pelas lições aprendidas com o ensaio molhado, realizado em 22 de agosto.

O teste simulou quase todas as partes do lançamento, incluindo o carregamento da espaçonave com combustível de aviação, mas não decolou.

As primeiras ordens de negócios são encher o tanque de água para o sistema de supressão de som, preparar os sistemas de oxigênio líquido e hidrogênio líquido, ligar a espaçonave Orion, ligar o estágio de propulsão criogênica provisório, ligar o estágio central e preparar todos os quatro Motores RS-25, de acordo com uma linha do tempo de lançamento no site da Nasa.

Lançamento

Espera-se que o foguete Artemis I seja lançado do Centro Espacial Kennedy na segunda-feira entre 8h33 e 10h33 ET (9h33 e 11h33 no horário de Brasília), supondo que o tempo esteja favorável. A pilha, que consiste no foguete do Sistema de Lançamento Espacial e na espaçonave Orion, tem 98 metros de altura.

A missão Artemis I é o primeiro passo no plano da Nasa de mandar humanos à lua novamente, 50 anos após a última viagem tripulada à lua. Se tudo correr conforme o planejado, a espaçonave orbitará a lua, viajando mais de 2,1 milhões de quilômetros em apenas 42 dias, antes de cair na costa da Califórnia em outubro.

O lançamento estabelecerá as bases para o objetivo da Nasa de pousar na Lua até 2025 e, finalmente, abordar a exploração humana de Marte.

