Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Casal compartilhou a novidade com fotos da mãozinha da pequena em suas redes sociais Foto: Reprodução Casal compartilhou a novidade com fotos da mãozinha da pequena em suas redes sociais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Na noite desta quarta-feira (23), o cantor Zayn Malik anunciou o nascimento de sua primeira filha com a modelo Gigi Hadid. Com um post em seu perfil do Instagram, o ex-One Direction falou sobre a chegada da primogênita com uma foto fofa, que mostra a mãozinha da pequena:

“Nossa menininha está aqui, saudável e linda”, escreveu Malik. “Tentar colocar em palavras o que estou sentindo é uma tarefa impossível. O amor que sinto por essa pequena humana é além do meu entendimento. Me sinto grato por conhecê-la, orgulhoso por chamá-la de minha, e agradecido pela vida que teremos juntos”.

Em seu perfil, Gigi também comemorou o nascimento da filha: “Nossa menina se juntou a nós nesta semana e ela está pronta para mudar nosso mundo. Muito apaixonada”, publicou a modelo.

