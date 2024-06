Rio Grande do Sul Natacha Gastal assume a Diretoria de Publicidade do governo gaúcho

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

Natacha é especializada em gestão de comunicação e relações institucionais governamentais Foto: Reprodução/Redes sociais Natacha é especializada em gestão de comunicação e relações institucionais governamentais. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

A relações públicas Natacha Gastal, pós-graduada em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global, é a nova diretora de Publicidade do governo do Rio Grande do Sul.

Especializada em gestão de comunicação e relações institucionais governamentais, ela substituiu Malu Macedo no cargo vinculado à Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul, comandada por Tânia Moreira.

Entre outras funções, Natacha já atuou como gerente de Desenvolvimento Institucional do Instituto de Governança e Controle do Câncer e na gestão-executiva e de comunicação da Fundação Thiago Gonzaga.

