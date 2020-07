Magazine Natacha Horana exibe curvas em ensaio

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Na sessão de fotos, a bailarina do Domingão do Faustão posou de biquíni. Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Natacha Horana mostrou seu corpo sarado em uma sessão de fotos. A bailarina do “Domingão do Faustão” acredita que não existe um corpo feminino ideal ou mais bonito. “Gosto de ter o corpo sequinho, mas não sigo um padrão. Me sinto bem assim. Então, busco esse objetivo”, disse a dançarina.

Natacha diz que críticas não abalam uma mulher confiante. “Vejo na internet muitas mulheres sendo criticadas por estarem magras, musculosas ou fora do peso. Se ela está feliz assim e com saúde, pouco importa a opinião do outro. Costumo dizer que opiniões superficiais não atingem quem é bem resolvida, nem regras e padrões. E isso é maravilhoso”, afirma a loira.

