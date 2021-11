Acontece Natal 2021 do BarraShoppingSul vai celebrar a magia dos reencontros

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Natal no Barra Shopping Sul. (Foto: Divulgação/ Diego Petter)

O Natal 2021 do Barra será de muita magia e encanto para celebrar os reencontros. O shopping se preparou para receber amigos, colegas e famílias que desejam confraternizar e entrar no clima natalino com uma grande novidade: a inédita Árvore Cinética, uma obra de arte que explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos, que ficará integrada com o Baixo Barra e o seu boulevard de 1.500 metros quadrados.

“Vamos trazer inovação e arte para completar a magia da data, e ainda deixar mais incrível um espaço que já nos proporciona uma bela vista para o Guaíba”, destaca a gerente de marketing do BarraShoppingSul, Tânia Nascimento. Na parte interna, uma decoração luxuosa e exuberante em vermelho rubi e verde deixará os clientes encantados. O cenário tem um lindo bosque de árvores natalinas, bolas, sinos, renas, bichinhos animatrônicos e luzes que formam um clima muito especial. A Praça Rosa dos Ventos, ponto central do shopping, terá uma Grande Árvore de Natal de 11 metros de altura com a novidade de que o público poderá passar por dentro dela para registrar este momento em família.

Além disso, o encontro com o Papai Noel voltará a ser presencial e as visitas deverão ser agendadas através do site. As sessões serão fechadas e o bom velhinho irá interagir com o público protegido por uma parede de vidro em um lounge natalino que estará montado no Nível Guaíba. O lounge natalino também será o ponto de encontro para as boas ações! Uma parceria com o Educandário São João Batista dará presentes para as crianças e adolescentes atendidos pela instituição. Os clientes poderão adotar uma cartinha com os pedidos enviado ao Papai Noel e que estarão expostas em uma árvore especial de Natal.

São diversas atrações para você conferir e participar no Barra, desde o maior castelo inflável da América Latina até sorteios para concorrer a 2 BMW X1. Para mais informações, clique aqui.

