Cláudia Fachin Natal + Ano Novo = calorias extras

Por Cláudia Fachin | 21 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Caminhadas na beira da praia, no parque ou onde você estiver vai fazer toda diferença e são bem-vindas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Você provavelmente já deve ter escutado ou pronunciado a famosa frase: “colocar o pé na jaca” e ter se esbaldado com as comidinhas do Natal e Ano Novo colocando todo o esforço dos últimos meses de lado. Mas, caso você queira comemorar o fim de ano sem restrições, que tal saber quanto tempo de exercício você teria que fazer para queimar as calorias extras obtidas durante esse período de festejo?

Confira abaixo quantos minutos de exercício você precisaria fazer para queimar algumas das comidas típicas do nosso Natal e Ano Novo:

– 3 batatas assadas médias (400 calorias) = 40 minutos de Crossfit;

– 3 fatias de peru (90 calorias) = 20 minutos de ciclismo casual;

– 1 rabanada (155 calorias) = 30 minutos de yoga agitada;

– Arroz com passas (45 calorias) = 5 minutos de agachamento;

– 1 fatia de panetone (280 calorias) = 30 minutos de corrida;

– 1 taça de champanhe (85 calorias) = 8 minutos pulando corda.

Ou seja, preste atenção nas porções, pegue leve. Você não precisa recuperar tudo o que você não comeu durante o ano. E lembre-se de sempre prestar atenção no seu corpo, na sua saúde e controlar a ansiedade. Não coma apenas por euforia.

Durma bem. Estudos mostram que dormir menos do que sete horas faz com que as pessoas consumam 385 calorias a mais. Beba bastante água, além de trazer inúmeros benefícios, a água deixa o estômago mais saciado e uma pessoa desidratada também tem um desejo maior por comidas.

Caminhadas na beira da praia, no parque ou onde você estiver vai fazer toda diferença e são bem-vindas. Além de ser prazeroso e liberar endorfina (hormônio responsável pela sensação de alegria e relaxamento), é importante movimentar-se para sua saúde. E claro não esqueça de curtir as festas também!

Claudia Fachin, educadora física

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudia Fachin