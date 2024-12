Economia Natal deve movimentar R$ 595 milhões na economia de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A maioria dos presentes de Natal deve ser comprada no cartão de crédito em parcelas Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As compras de presentes para o Natal deste ano devem movimentar R$ 595 milhões no comércio de Porto Alegre, 3,30% a mais do que no ano passado. A estimativa é do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Comércio) da Capital.

De acordo com a pesquisa feita pela entidade, a maioria (40,5%) dos presentes de Natal deve ser comprada no cartão de crédito em parcelas. Na sequência, as formas de pagamento mais citadas pelos entrevistados são: à vista em dinheiro (26,8%), à vista no cartão de débito (22,8%) e à vista no Pix (18,3%).

O levantamento aponta que 61% das compras devem ser realizadas nas lojas de rua, seguidas das lojas de shopping (52,8%) e do E-commerce (23%). Neste ano, o tíquete médio deve ficar em torno de R$ 196, variação nominal de 4,8% em relação a 2023, quando o valor foi de R$ 187. O total gasto com todos os presentes de Natal deve ficar em R$ 770, em média, por pessoa.

A pesquisa também trouxe a informação de qual a época preferida pelos consumidores para realizar as compras. Constatou-se que a maioria (43%) prefere efetuar as compras na semana anterior ao Natal; 34,3%, 15 dias antes; e 5,3%, na véspera. 2% dos entrevistados citaram já terem comprado os presentes.

Presentes

Na pergunta relacionada a qual produto os consumidores pretendem comprar para dar de presente, as roupas lideram, com 62,3% das respostas. Brinquedos (38,8%) e cosméticos/perfumaria/produtos de higiene (25,5%) completam a lista do top 3. Produtos como acessórios, bebidas, panetone e chocolate, de valores mais baixos, também foram citados.

Quando as pessoas foram perguntadas sobre o que gostariam de ganhar, as respostas, por segmento, foram as seguintes: roupas (38,3%), cosméticos (17,8%), calçados (14%) e eletrônicos/eletroportáteis (8%)

Agora, veja a lista dos dez presentes mais desejados pelos consumidores:

Perfume: 15,8%

Vestido: 8,8%

Camiseta: 8,0%

Bermuda: 7%

Tênis: 6,5%

Calça: 5,5%

Viagem: 5,5%

Camisa: 5,3%

Celular: 4,3%

Sandália: 4%

Os que mais deverão receber presentes na data são: pai/mãe (63,8%), filhos (59%), esposo (a)/companheiro (a) (42,8%), netos/bisnetos (20,8%) e irmãos (15,3%). Os amigos apareceram na lista com 6% das intenções de receber presentes.

“O depósito do 13º salário, a questão do sentimento natalino, trocas de presentes entre as famílias, além da cultura da resiliência do povo gaúcho, faz com que o comércio espere por boas vendas agora em dezembro”, disse o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/natal-deve-movimentar-r-595-milhoes-na-economia-de-porto-alegre/

Natal deve movimentar R$ 595 milhões na economia de Porto Alegre

2024-12-09