Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Rebeldes invadiram Damasco e derrubaram o ditador Bashar al-Assad Foto: Reprodução de vídeo Rebeldes invadiram Damasco e derrubaram o ditador Bashar al-Assad. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O governo brasileiro determinou que os seus diplomatas deixem a embaixada do Brasil em Damasco, na Síria, em meio à escalada da tensão no país do Oriente Médio após a derrubada do ditador Bashar al-Assad.

A ideia é levar os diplomatas para um país vizinho enquanto o quadro político na região é definido. Um dos planos é transportar os diplomatas e demais servidores da embaixada até o Líbano. A operação de resgate tem o apoio da ONU (Organização das Nações Unidas).

Representações diplomáticas de outros países da América e da Europa também estão sendo esvaziadas.

Além da situação política tensa, desde a queda de Assad, que fugiu para a Rússia no domingo (8), Israel ampliou suas ações militares e bombardeios na Síria.

