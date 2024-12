Rio Grande do Sul Noite dos Campeões premia mais de 70 destaques do esporte em Campo Bom

9 de dezembro de 2024

Além de atletas, serão premiados parceiros e entidades responsáveis por diversas modalidades esportivas Foto: Divulgação Além de atletas, serão premiados parceiros e entidades responsáveis por diversas modalidades esportivas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A quinta edição da Noite dos Campeões será realizada nesta quarta-feira (11), às 20h, no auditório Marlise Sauressig do Teatro do CEI, em Campo Bom, no Vale do Sinos. Na ocasião, mais de 70 destaques do esporte na cidade serão premiados.

Além de atletas, serão premiados parceiros e entidades responsáveis por diversas modalidades esportivas apoiadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que trazem atletas e visitantes para Campo Bom; o esporte escolar; aqueles que levam o nome de Campo Bom para fora do município; e aqueles que já se destacaram no esporte local.

“Com a Noite dos Campeões, fechamos com chave de ouro mais um ano de muitos eventos e competições esportivas no município”, destacou o prefeito Luciano Orsi.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Eduardo Assmann, disse que a Noite dos Campeões visa ao reconhecimento e à confraternização com aqueles que, ao longo deste ano, se esforçaram para que o esporte de Campo Bom seja reconhecido como um dos “mais organizados e diversificado da região”.

