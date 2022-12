Porto Alegre Programação do Natal dos Encantos segue com atividades neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No bairro Espírito Santo, às 10h, tem festa de Natal na Praça Laura Fulginiti, com a presença do Papai Noel. Confira a programação completa abaixo. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA No bairro Espírito Santo, às 10h, tem festa de Natal na Praça Laura Fulginiti, com a presença do Papai Noel. Confira a programação completa abaixo. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (18), a programação do Natal dos Encantos tem atividades nas ilhas, na região Centro e na Zona Sul de Porto Alegre. A agenda completa pode ser consultada aqui.

No bairro Espírito Santo, às 10h, tem festa de Natal na Praça Laura Fulginiti, com a presença do Papai Noel. À tarde, o bairro Cristal terá celebração natalina na rua Butuí, 742, às 14h. Às 14h e às 18h, a Orquestra Jovem Casa da Música realiza duas apresentações na Igreja da Conceição, na avenida Independência, próximo ao Colégio Rosário.

Em Belém Novo, às 14h, a festa terá brinquedos para crianças, chegada do Papai Noel e show de encerramento com os Fagundes, na Praça Antônio Inácio da Silva.

Finalizando o domingo, às 17h30 começa o Natal da Ilha da Pintada, com atrações musicais, batalha de danças e presépio vivo, presença do Papai Noel, lanches e brinquedos para as crianças. A festa acontece na Praça Dr. Salomão Pires de Abraão.

Natal dos Encantos, 18 de dezembro

Região Centro

14h e 18h – Igreja Conceição – Orquestra Jovem Casa da Música

Região Sul

10h – Festa na Praça Laura Fulginiti, com a presença do Papai Noel, no Bairro Espírito Santo. 14h – Natal do Cristal, Rua Butuí, 742.

14h – Natal de Belém Novo, com brinquedos para crianças, chegada do Papai Noel e show de encerrando com os Fagundes, na Praça Antônio Inácio da Silva.

Região Ilhas

17h30 – Festa de Natal na Ilha da Pintada, com atrações musicais, batalha de danças e presépio vivo, presença do Papai Noel, lanches e brinquedos para as crianças, Praça Dr. Salomão Pires de Abraão. Região das Ilhas.

Doações de brinquedos

Porto Alegre está com uma campanha de doação de brinquedos para atender crianças de comunidades carentes neste Natal. Abaixo os pontos de coleta:

Paço Municipal

– Praça Montevideo, 10

Centro Administrativo Municipal

– Rua Gen. João Manoel, 157 – Centro Histórico

Trensurb

– Prédio administrativo: avenida Ernesto Neugebauer, 1985 – Humaitá.

– Estação Mercado: Centro Histórico.

Rede Zaffari

Zaffari Otto: avenida Otto Niemeyer, 601 – Tristeza.

Zaffari Hípica: avenida Juca Batista, 4255 – Hípica.

Zaffari Centerlar: avenida Sertório, 8000 – Sarandi.

Zaffari Fernando Machado: rua Cel. Fernando Machado, 860 – Centro Histórico.

Bourbon Ipiranga: avenida Ipiranga, 5200 – Jardim Botânico.

Shopping Total

– avenida Cristóvão Colombo, 545 – Floresta.

Palácio do Comércio – Associação Comercial de Porto Alegre

– Largo Visconde do Cairú, 17 – Centro Histórico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre