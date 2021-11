Porto Alegre Natal dos Encantos é lançado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

"Que o espírito de Natal possa se estender o ano todo", disse o prefeito durante o lançamento no Paço Municipal Foto: Cesar Lopes/PMPA "Que o espírito de Natal possa se estender o ano todo", disse o prefeito durante o lançamento no Paço Municipal. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Lançado nesta terça-feira (23) no Paço Municipal, o Natal dos Encantos promete resgatar o sentimento natalino dos porto-alegrenses com diversas atividades gratuitas e abertas ao público, que ocorrerão de 4 a 23 de dezembro.

O lançamento contou com a presença do prefeito Sebastião Melo, de secretários municipais e do grupo Cia Sorriso com Arte. “Que o espírito de Natal possa se estender o ano todo. Este é o momento de se colocar no lugar do outro e que juntos possamos construir um mundo melhor. Nosso desejo é que esse espírito seja o de todos os demais anos, de uma sociedade que sofreu enormemente com a pandemia”, disse Melo.

A primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino, reforçou a importância da doação de brinquedos durante a programação. “Contamos com a solidariedade dos porto-alegrenses para fazer o Natal das crianças mais feliz este ano”, afirmou.

A primeira atividade está marcada para o dia 4, às 18h, junto à Usina do Gasômetro, com apresentações culturais e um show natalino com a chegada do Papai Noel. Os shows e apresentações acontecerão sempre aos finais de semana na Orla do Guaíba.

No dia 5, será aberta a Casa do Papai Noel no Museu do Trabalho, no Centro. Também será montada uma Vila de Natal em frente à prefeitura. No local, serão comercializados artesanatos feitos pelas comunidades.

A programação completa do evento pode ser acessada no site https://prefeitura.poa.br/nataldosencantos.

