Porto Alegre Natal dos Encantos: público já pode visitar casa do Papai Noel no Paço Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Visitação pode ser feita até o dia 23, das 14h às 19h. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi aberta ao público nesse sábado (3), a Casa do Papai Noel. Instalada dentro do Paço Municipal, na Praça Montevideo, em Porto Alegre, a casa pode ser visitada diariamente, entre 14h e 19h, até 23 de dezembro, e integra as comemorações do Natal dos Encantos.

No local, os visitantes podem conferir uma decoração especial, com o escritório do bom velhinho, o fogão à lenha para preparar as refeições, a mesa de jantar, o quarto com a cama para descanso, além da tradicional roupa vermelha sempre pronta para o uso.

“Convido todos para prestigiarem o nosso Natal dos Encantos. Que o espírito natalino possa se elevar todos os dias do ano na nossa Porto Alegre”, lembrou o prefeito Sebastião Melo, durante o acendimento das luzes natalinas, no Paço.

Melo destacou que a programação foi construída com a ajuda de parceiros, sendo diversificada e acessível a todos. As atividades do Natal dos Encantos seguem até 25 de dezembro com celebrações, shows e concertos gratuitos ao público.

Veja a seguir a programação completa:

Dia 4 (domingo)

— 18h: Festival de Orquestras Jovens na Redenção (4 orquestras)

Dia 8 (quinta)

— 20h: Pedal Iluminado com saída do Shopping Total

Dia 9 (sexta)

— 18h: Cortejo de Natal da Praça do Paço Municipal até a Praça da Alfândega

Dia 10 (sábado)

— 18h: Festival de Orquestras Jovens na Esplanada da Restinga (4 orquestras)

Dia 11 (domingo)

— 14h: Festa de Natal para crianças na comunidade Dona Cristina no Bairro Cristal;

— 18h: Cortejo de Natal do Gasômetro até o palco do show da Orla 1;

— 19h: Um Encanto de Natal – Orla 1 do Guaíba (Cia Sorriso com Arte).

Dia 16 (sexta-feira)

— 18h às 22h: Caravana de Natal da Coca-Cola pelas ruas de Porto Alegre;

— 20h: Concerto de Natal da Catedral Metropolitana (4 orquestras).

Dia 17 (sábado)

— 12h: Apresentações Edu Meireles na Praça Montevideo, Paço Municipal;

— 14h: Festa Natal Rubem Berta – Praça México;

— 18h30: Natal no Morro da Cruz;

— 19h: Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre – 250 anos de Porto Alegre na Orla 3 do Guaíba (Orquestra e Coral com cerca de 200 componentes).

Dia 18 (domingo)

— 14h: Igreja Conceição – Orquestra Jovem Casa da Música;

— 18h: Igreja Conceição – Orquestra Jovem Casa da Música.

Dia 19 (segunda)

— 18h: Apresentação de Hip-Hop no Paço Municipal.

Dia 20 (terça)

— 16h30: Música no Paço Municipal – Voz, Harpa & Flauta;

— 18h: Apresentação do Coral UPA! na Praça Montevideo, Paço Municipal.

Dia 21 (quarta)

— 18h: Show Adriana Deffenti na Praça Montevideo, Paço Municipal;

— 19h: Concerto de Natal na Praça Gustavo Langsch – Bairro Rio Branco;

— 20h: Concerto de Natal da Banda Municipal no Teatro Renascença.

Dia 22 (quinta)

— 18h: Apresentação do Terno de Reis na Praça Montevideo, Paço Municipal.

Dia 23 (sexta)

— 18h: Concerto com Orquestra e chegada do Papai Noel na Praça Montevideo, Paço Municipal.

Dia 25 (domingo)

— 14h: Festa Natal Ilhas na praça da Sub-Prefeitura das Ilhas;

— 14h: Festa Natal do Cristal na Associação de Moradores e Amigos da Vila Ecológica.

Doações de brinquedos

Porto Alegre está com uma campanha de doação de brinquedos para atender crianças de comunidades carentes neste Natal. Veja os pontos de coleta:

— Paço Municipal: Praça Montevideo, 10.

— Centro Administrativo Municipal: Rua Gen. João Manoel, 157.

— Trensurb: Prédio administrativo: avenida Ernesto Neugebauer, 1985 e Estação Mercado, no Centro Histórico.

— Rede Zaffari: Zaffari Otto: avenida Otto Niemeyer, 601 – Zaffari Hípica: avenida Juca Batista, 4255 – Zaffari Centerlar: avenida Sertório, 8000 – Zaffari Fernando Machado: rua Cel. Fernando Machado, 860 – Bourbon Ipiranga: avenida Ipiranga, 5200.

— Shopping Total: Avenida Cristóvão Colombo, 545.

— Palácio do Comércio (Associação Comercial de Porto Alegre): Largo Visconde do Cairú, 17.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre