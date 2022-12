Porto Alegre Porto Alegre reativa e cria novas linhas de transporte coletivo

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Entre as mudanças estão as novas linhas 4411 Antônio de Carvalho Beco Souza Costa e a linha de lotação 20.62 Glória Costa Gama Foto: Alex Rocha/PMPA Entre as mudanças estão as novas linhas 4411 Antônio de Carvalho Beco Souza Costa e a linha de lotação 20.62 Glória Costa Gama. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre reativa a partir deste domingo (4) a linha 375 Agronomia Informática. Os ônibus dessa linha vão circular aos domingos. A partir desta segunda-feira (5) inicia a linha de ônibus 4411 Antônio de Carvalho Beco Souza Costa e a linha de lotação 20.62 Glória Costa Gama. Além disso, serão realizadas outras melhorias no atendimento.

As alterações visam a atender as solicitações recebidas dos clientes para que o Beco Souza Costa fosse contemplado com uma linha de ônibus, e a Estrada Costa Gama com uma linha de lotação. As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

Confira os detalhes das alterações:

A partir de 4 de dezembro, aos domingos:

Reativação da linha 375 Agronomia Informática, com oferta de 16 viagens.

A partir de 5 de dezembro, em dias úteis:

Criação da linha de ônibus 441.1 Antônio de Carvalho Beco Souza Costa, com oferta de 26 viagens por dia.

Observação: A linha 441 Antônio de Carvalho terá sua tabela horária ajustada para sincronizar a sua operação com a nova linha 441.1.

Criação da linha de lotação 20.62 Glória Estrada Costa Gama, com oferta de 98 viagens por dia.

Ampliação de oito viagens na linha 492.1 Petrópolis Vila Margarita. A linha terá seu terminal alterado para a rua 19 de Abril. O itinerário dentro da Vila Margarita será alterado, passando a percorrer as ruas República do Peru, Ibanez André Pithan Souza, Irmão Paulo Lourenço, Irmão Inocêncio Luís, Professor Oscar Pereira, Ibanez André Pithan Souza, República do Peru e Guadalajara, seguindo o itinerário normal até o Centro.

Observação: A linha 492 Petrópolis Sesc terá sua tabela horária ajustada para sincronizar a a sua operação com os horários da 492.1.

A linha de lotação 41.41 Petrópolis Fapa também terá seu itinerário alterado para atender a rua Wolfram Metzler, nos dois sentidos. O acesso e saída da rua Wolfram serão feitos pela av. Adelino Ferreira Jardim.

