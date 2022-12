Futebol Internado em São Paulo, Pelé pede tranquilidade aos fãs: “Estou forte, com muita esperança”

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Ex-jogador fez uma publicação nas redes sociais no começo da noite deste sábado para agradecer pelas mensagens vindas de todo o mundo Foto: Santos FC/Divulgação Ex-jogador fez uma publicação nas redes sociais no começo da noite deste sábado para agradecer pelas mensagens vindas de todo o mundo. (Foto: Santos FC/Divulgação) Foto: Santos FC/Divulgação

O ex-jogador Pelé, de 82 anos, fez uma publicação no começo da noite deste sábado (03) para tranquilizar os fãs pelo Instagram. Ele está internado desde terça-feira (29) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O último boletim médico afirma que ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável.

“Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido. Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também!”

Boa resposta

Segundo os médicos, o ex-jogador está tendo “boa resposta” aos cuidados contra a infecção respiratória, “não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h.” O texto é assinado por dr. Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein; dr. Rene Gansl, oncologista no hospital; e dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares da instituição.

Homenagens

A Torcida Jovem do Santos convocou os associados e amantes do futebol para uma vigília, no domingo de manhã, das 10 às 13h, em frente ao hospital. “Quem é Rei nunca perde a majestade!”, disse na publicação.

Durante a partida da seleção brasileira contra Camarões, na sexta-feira, a torcida estendeu uma faixa no estádio no Catar, sede da Copa, em homenagem ao Rei do Futebol, em que deseja uma pronta recuperação ao atleta.

Na quinta-feira (1º), o perfil de Pelé no Instagram publicou uma foto com um agradecimento a uma outra homenagem no Catar.

“Amigos, eu estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias.”

