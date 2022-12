A programação do Natal dos Encantos prossegue com atividades gratuitas nesta semana em Porto Alegre. Na quinta-feira (08), às 20h, ocorrerá o pedal iluminado, com ciclistas percorrendo parte da cidade. O ponto de partida será o Shopping Total, no bairro Floresta.

Na sexta-feira (09), acontecerá o cortejo de Natal, que partirá do Paço Municipal rumo à Praça da Alfândega. No sábado (10), um festival de orquestras jovens levará a magia do Natal à Esplanada da Restinga, a partir das 18h.

O domingo (11) reserva várias atrações. A partir das 14h, acontecerá uma festa natalina para as crianças da comunidade Dona Cristina, no bairro Cristal. Às 18h, um cortejo percorrerá o trajeto da Usina do Gasômetro até o palco montado no trecho 1 da Orla do Guaíba. No mesmo local, às 19h, será encenado o espetáculo Um Encanto de Natal, da Cia. Sorriso com Arte.

O Natal dos Encantos é promovido pela prefeitura com o apoio de empresas e entidades parceiras.

Casa do Papai Noel

Instalada no Paço Municipal, a Casa do Papai Noel pode ser visitada diariamente, a partir das 14h, até o dia 23 deste mês.

Doações de brinquedos

Porto Alegre está com uma campanha de doação de brinquedos para atender crianças de comunidades carentes neste Natal. Abaixo, os pontos de coleta:

Paço Municipal

– Praça Montevideo, 10.

Centro Administrativo Municipal

– Rua Gen. João Manoel, 157 – Centro Histórico.

Trensurb

– Prédio administrativo: avenida Ernesto Neugebauer, 1985 – Humaitá.

– Estação Mercado: Centro Histórico.

Rede Zaffari

– Zaffari Otto: avenida Otto Niemeyer, 601 – Tristeza.

– Zaffari Hípica: avenida Juca Batista, 4255 – Hípica.

– Zaffari Centerlar: avenida Sertório, 8000 – Sarandi.

– Zaffari Fernando Machado: rua Cel. Fernando Machado, 860 – Centro Histórico.

– Bourbon Ipiranga: avenida Ipiranga, 5200 – Jardim Botânico.

Shopping Total

– Avenida Cristóvão Colombo, 545 – Floresta.

Palácio do Comércio – Associação Comercial de Porto Alegre

– Largo Visconde do Cairú, 17 – Centro Histórico.