Acontece “Natalzão Lebes: Felicidade é sonhar” é a nova campanha de Natal da Lebes

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

A iniciativa traz dicas e sugestões de presentes para toda a família com promoções imperdíveis e condições de pagamentos especiais. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Já está no ar a campanha “Natalzão Lebes: Felicidade é sonhar”, que vai deixar as festas de final de ano dos clientes ainda mais marcantes. Com cunho inspiracional e lúdico, a campanha está alinhada ao propósito da empresa de facilitar o acesso das pessoas aos seus sonhos.

A iniciativa traz dicas e sugestões de presentes para toda a família com promoções imperdíveis e condições de pagamentos especiais. Pois, segundo a empresa, “sempre é tempo de renovar as esperanças, de realizar desejos, sonhar e aproveitar os bons momentos com a família e os amigos”.

Com este espírito natalino, a campanha “Natalzão Lebes: Felicidade é sonhar” pode ser vista na TV, rádio, jornal, no e-commerce, na revista Lebes, nas redes sociais da empresa e, ainda, nas mais de 350 lojas físicas da rede.

