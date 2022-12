Acontece Sincodiv-RS comemora os seus 25 anos

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

O presidente Paulo Siqueira em seu discurso pela passagem dos 25 anos da entidade Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sincodiv-RS (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos) completou, nesta terça-feira (06), 25 anos no atendimento direto e indireto da rede de distribuição em todos os 497 municípios gaúchos. Na ocasião, convidados, autoridades, diretoria e distribuidores compareceram em um evento na sede do sindicato, em Porto Alegre.

Com mais de 15 mil profissionais distribuídos em 700 concessionárias que, inseridos no setor automotivo, representam 5% do PIB (Produto interno Bruto) gaúcho.

Entre as presenças o Diretor de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Luiz Armando Oliveira, representante do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. O Conselheiro da Fenabrave e Fenacodiv, Gláucio José Geara, o Desembargador dr Gilberto Souza dos Santos, o Presidente do Sindilojas Porto Alegre, sr. Arcione Piva, Ambrósio Pesce representante da ACPA – Associação Comercial de Porto Alegre.

“O Rio Grande do Sul, há 10 anos, tinha especial relevância no cenário automotivo, perfazendo quase 5,5 % dos licenciamentos no Brasil. Em 2019, registramos o menor índice de participação, com 4%, tudo em função de uma política fazendária, no nosso Estado que, até então, não colaborava com este setor da economia. Dada a nossa capacidade associativa, implementamos negociações com a Fazenda do Estado que resultaram em um Decreto, ao final do ano passado, flexibilizando a nossa condição tributária de ICMS. Substituímos a cultura da sentença pela cultura da autocomposição. E, nos últimos meses, de outubro e novembro, pela primeira vez em quase 10 anos, vemos o RS iniciar um retorno a sua posição de relevância no cenário automotivo. Uma movimentação tímida, mas que tem se sustentado. Uma pequena fração de acréscimo, de 0,1 % de participação nos dois meses. Mas que resultam em incremento mensal de arrecadação tributária de mais de R$ 100 milhões ao ano. Capital que pode ser investido em Hospitais, Escolas, Infra estrutura, entre outros investimentos”, disse o presidente Paulo Siqueira em seu discurso pela passagem dos 25 anos da entidade.

Muitas vezes invisíveis aos olhos das cidades, o trabalho do Sincodiv-RS representa efetivação de políticas legais, acesso a informação e qualificação profissional, com resultado da comercialização dos diversos setores da distribuição de veículos; autos, comerciais leves, máquinas agrícolas, ônibus, caminhões, motos e implementos rodoviários.

Programação

O festejo do aniversário de 25 anos do Sincodiv-RS aconteceu na sede da entidade em Porto Alegre e na ocasião foram homenageados com uma obra do artista marcos Vaandrade os presidentes da entidade nesses 25 anos, os membros do Conselho Superior que representaram o setor na sua trajetória, o presidente da Fenacodiv, o Prefeito de Porto Alegre e o Governador do Estado.

