Política Ministério Público Federal denuncia Roberto Jefferson por tentativa de homicídio contra policiais federais

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No dia 23 de outubro, o ex-deputado federal recebeu os agentes com granadas e tiros de fuzis Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MPF (Ministério Público Federal) denunciou nesta quarta-feira (07) o ex-deputado Roberto Jefferson pelo ataque que ele promoveu contra policiais federais que foram prendê-lo, no cumprimento de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, no dia 23 de outubro de 2022, em sua casa no município de Levy Gasparian, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Jefferson recebeu os policiais com granadas e relatou em depoimento ter dado mais de “50 tiros de fuzis” na direção dos agentes.

“Consta nos autos ter sido preso em flagrante, no dia 23 de outubro de 2022, por volta das 19h15, em sua residência localizada em Comendador Levy Gasparian-RJ, o ora denunciado Roberto Jefferson, porque, dolosamente e consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tentou matar 4 Policiais Federais, com emprego de explosivo e de meio de que resultou perigo comum”, diz trecho da denúncia.

Na sequência, cita outros qualificadores do suposto crime. “Usou como meio recurso que dificultou a defesa de autoridade e agentes no exercício da função descritos no artigo 144 da Constituição Federal e com emprego de arma de fogo de uso restrito, cujos resultados (mortes) não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade”, diz trecho da denúncia.

A denúncia é assinada pelos procuradores da República Charles Stevan da Mota Pessoa e Vanessa Seguezzi. Na época dos acontecimentos, os advogados disseram apenas que a prisão em flagrante, e que foi convertida em preventiva pelo STF (Supremo Tribunal Federal), usurpou a competência da Justiça Federal em Três Rios, que abrange a área de Comendador Levy Gasparian. Sobre os atos de Jefferson, os advogados disseram que só se manifestariam nos autos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política