Grêmio Nathan Fernandes recebe elogio de técnico do Grêmio: “É um garoto que tem um futuro muito grande”

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

O garoto marcou o gol da virada do Grêmio sobre do Flamengo Foto: Lucas Uebel/Grêmio O garoto marcou o gol da virada do Grêmio sobre do Flamengo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jogo entre Grêmio e Flamengo foi eletrizante. Três personagens mudaram a partida pelo lado gremista. Um deles, em especial, o garoto Nathan Fernandes. Recentemente ele entregou o grupo profissional de forma definitiva, em cinco partidas, marcou o seu primeiro gol com a camisa do clube gaúcho. O garoto marcou o gol da virada do Grêmio sobre do Flamengo.

O atacante foi muito elogiado pelo técnico Renato Portaluppi em sua entrevista coletiva. Para o treinador, o garoto teu um futuro brilhante pela frente.

“Eu tenho lapidado ele. Tem treinado entre os profissionais. Ele treinava com a gente, mas descia para jogar no campeonato da idade. É um garoto que tem um futuro muito grande, tem drible, velocidade e é inteligente para jogar. É corrigir algumas coisas. Ele chega em um determinado momento e tem de saber se dosar. Qualidade ele tem”, disse Renato.

O treinador ainda comentou sobre os atacantes Ferreira e André que também foram autores dos outros dois gols gremistas sobre o Flamengo.

“Eu falei isso para ele [Ferreira]. Você não pode ter desaprendido a jogar. Ele vem de lesões sérias. Fui soltando aos poucos. Desaprender a jogar? Não desaprendeu”, disse o comandante gremista.

“Quanto ao André, no final do ano vai chegar uma caixa do tamanho de um ônibus. Elas vão estar vazias, mas a última vai ter meu DVD, mas só a capa. Ele não está pronto para ver o DVD inteiro”, brincou o treinador.

