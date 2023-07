Saúde Naturale busca fortalecer o hábito do consumo de aveia no inverno

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Propriedades nutricionais e versatilidade do cereal beneficiam a saúde Foto: Divulgação Propriedades nutricionais e versatilidade do cereal beneficiam a saúde (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a chegada do inverno, buscamos alimentos funcionais e nutritivos para nos aquecer e cuidar da nossa saúde. E se há um alimento que se destaca nessa temporada é a aveia. A Naturale, indústria localizada em Lagoa Vermelha, no Norte do Estado, busca fomentar a importância do hábito de consumir o cereal, destacando seus benefícios e qualidades para o bem-estar das pessoas.

Estudos já evidenciaram a importância da aveia na busca por uma vida mais saudável, recomendando o seu consumo nas refeições diárias. Um alimento que se torna indispensável em todas as etapas da vida. Saborosa, a aveia possui propriedades nutricionais que nos beneficiam quando as temperaturas caem, graças às suas propriedades termogênicas e no auxílio à saciedade.

Vale destacar também que a aveia é um dos cereais mais completos devido ao elevado teor de proteínas, bom balanceamento de aminoácidos, rico em sais minerais e ácido linolênico (ômega 3). Seu uso periódico na alimentação reduz o colesterol sanguíneo atuando na prevenção de doenças do coração.

E cada vez mais a aveia assume seu papel de protagonismo na gastronomia por ser nutritivo e acessível. Seja através da farinha, do farelo, ou dos flocos, a versatilidade da aveia é presença marcante em bolos e pães, smoothies, mingaus, sopas, saladas, barras de cereal, cookies, granolas, entre outros.

Sobre a Naturale

Criada em março de 2000, na cidade de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, a Naturale, se consolida no mercado como importante fornecedora de produtos de aveia para grandes redes supermercadistas. Trabalhando com foco em um cereal funcional, genuinamente saudável e indispensável no cardápio dos brasileiros.

A Naturale vem conquistando de forma sólida o seu espaço no setor de alimentos funcionais em todo o Brasil e no Mercosul. Tendo como matéria prima a aveia, a empresa gaúcha acredita no potencial desse cereal, fomentando toda a cadeia produtiva da região onde está localizada a unidade fabril.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/naturale-busca-fortalecer-o-habito-do-consumo-de-aveia-no-inverno/

Naturale busca fortalecer o hábito do consumo de aveia no inverno

2023-07-02