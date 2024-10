Acontece Naturovos celebra o Dia Mundial do Ovo com performance das exportações e novidades no mercado brasileiro

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

A empresa tem sua sede em Salvador do Sul (foto) e uma unidade em Vacaria Foto: Anderson Herbert/Divulgação A empresa tem sua sede em Salvador do Sul (foto) e uma unidade em Vacaria. (Foto: Anderson Herbert/Divulgação) Foto: Anderson Herbert/Divulgação

No Dia Mundial do Ovo, celebrado nesta sexta-feira (11), a Naturovos, uma das maiores produtoras e exportadoras de ovos do Brasil, com sede em Salvador do Sul (RS), tem bons motivos para comemorar.

Um deles é a performance das exportações alcançadas ao longo dos seus 20 anos de atuação no mercado internacional. O outro é o lançamento nacional do Sítio Naturovos.

A indústria já exportou ovos para um total de 37 países de diferentes continentes nesse período. São nações de diversas culturas, mas, todos elas, com uma paixão em comum: grandes consumidoras de ovos. Em 2023, a Naturovos bateu o recorde no volume de vendas externas. Foram 6.230 toneladas de ovos enviados para 14 países.

Os R$ 33 milhões de investimentos aportados na Naturovos nos últimos 60 dias, originários da captação de recursos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), credenciam a indústria do setor avícola a dar um importante passo na sua trajetória expansionista.

Em solo gaúcho, mas com o olhar no mundo, a indústria irá instalar, até o segundo semestre de 2025, dez novos aviários na unidade de Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. Isso corresponde ao aumento de 33% na capacidade de produção, aumentando para 4 milhões de ovos/dia.

“Além disso, com essa demanda gerada, podemos potencializar um novo ranking ao RS em comparação ao cenário da produção nacional. Criar importantes ações para o fortalecimento do consumo de ovos, explorando multicanais, política de preços em importantes mercados, tanto no Brasil quanto no exterior, são elementos favoráveis para um bom desempenho”, explica o diretor comercial da Naturovos, Anderson Herbert.

“A indústria possui a expertise da produção de qualidade e tecnologias inovadoras para o controle sanitário da produção, um alto nível de relacionamento com o produtor, já reconhecidas ao longo dos anos, a qual chancela o processo comercial e da logística necessária para atender diferentes formatos de varejo, atacado e distribuição”, reitera Herbert.

Lançamentos no Dia Mundial do Ovo

O segundo motivo de comemoração da Naturovos é a chegada ao mercado brasileiro do novo conceito de ovos, intitulado Sítio Naturovos – uma linha de produtos que tem em sua essência o modelo da produção de ovos por aves livres de gaiolas. A atividade ocorre paralelamente ao Dia Mundial do Ovo.

Neste dia, a Naturovos, além de chamar atenção dos consumidores para o poder nutricional e a versatilidade do ovo na gastronomia, promove diversas promoções e ativações nos canais de vendas, de atacados e grandes varejistas do RS e do Brasil.

Trata-se de uma maneira simples e direta de, igualmente, prestar homenagem à cadeia avícola, bem como fortalecer laços com consumidores, além de lembrar à sociedade a importância do setor na formação social, geração de emprego e renda para inúmeras famílias, que extraem da produção avícola o seu sustento e contribuem diretamente na geração de negócios.

