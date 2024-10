Acontece Autoras gaúchas, mãe e filha, participam da Flip-Festa Literária de Paraty

Cleonice e Clarice Bourscheid autografam suas obras infantis neste sábado (12), das 14h às 18h, para celebrar o Dia da Criança. As autoras gaúchas, mãe e filha, participam da Flip-Festa Literária de Paraty, no Rio de Janeiro.

Ambas trazem referências sobre a cultura gaúcha, através das ilustrações da artista Joana Puglia do rio Guaíba, Cais do Porto, aldeia Guarani, vegetação e aves do Sul do Brasil.

Prêmio

Cleonice foi premiada na Itália por seu livro infantil “Curumim”, que retrata, em poesia, a vida de crianças em uma aldeia Guarani, em Porto Alegre. A obra recebeu o Prêmio Pablo Neruda na categoria livro de poesia editado em língua estrangeira, concedido pela Academia Il Convivio, na Sicília.

O reconhecimento faz parte do Prêmio Internacional O Convívio 2024, que homenageia anualmente obras literárias e de arte figurativa. A premiação é dividida em cinco categorias, com um júri presidido por Carmella Tuccari e Giuseppe Manitta, presidente da Academia.

Além de Bourscheid, outros autores também foram laureados na mesma categoria, como o brasileiro Denis Viana Toledo, com “Vislumbres da Aurora”, e a francesa Roselyne Morandi, com “Au Chant Mues des Oisaux”.

“Curumim” integra o Projeto Guarani, desenvolvido durante a pandemia e inspirado na cosmologia desse povo indígena. O projeto inclui ainda a obra “Ave, Tekohá”, uma combinação de poesia e fotografia que retrata o artesanato da aldeia Pindó Poty, no bairro Lami, em Porto Alegre. “Ave, Tekohá” já havia sido premiado no Salão de Genebra, em março de 2023, com o Prêmio Talentos Helvéticos, concedido pela editora suíço-brasileira Helvetia Éditions.

Livros da escritora Cleonice: Alice na Janela, será que todo sapo vira príncipe? Curumim, Passa, Passa, Passarinho. Vamos brincar de poesia?

Livros da escritora Clarice: O Veleirinho e o Navio, A Araucária e o Ipê Amarelo.

