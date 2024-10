Acontece ACEBRA lança campanha para a adesão de novos associados

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Iniciativa faz parte da estratégia da entidade de ampliar o alcance de atuação e fortalecer a defesa do segmento junto aos órgãos decisórios. Foto: Acebra/Reprodução Foto: Acebra/Reprodução

A Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (ACEBRA) lançou uma campanha de filiação de novos associados. Com quase duas décadas de história, a entidade entra numa nova fase: ampliar o alcance nacional de atuação e fortalecer a defesa do segmento junto aos órgãos decisórios.

A ideia é mostrar as vantagens de poder contar com representatividade institucional, ferramenta estratégica indispensável para os setores produtivos em todo o mundo. O agronegócio, em especial o setor cerealista, é um exemplo de como a atuação organizada, profissional e técnica por meio de uma associação, pode garantir avanços e proteção aos interesses e demandas das empresas.

A atuação da ACEBRA tem sido marcada pela interlocução direta com os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além de ministérios, autarquias e entidades relacionadas ao agronegócio. Ao estabelecer um elo entre o setor cerealista e as instituições governamentais e não governamentais, a ACEBRA assegura que as demandas dos seus associados sejam ouvidas e consideradas nas principais discussões que impactam o segmento.

Segundo o diretor de negócios, projetos e parcerias da ACEBRA, Luciano Markiewicz, ter uma associação que fala em nome do setor traz vantagens inegáveis. “Uma empresa isolada dificilmente teria o alcance e a influência necessária para se posicionar de maneira efetiva em debates legislativos ou junto a órgãos reguladores” comenta Markiewicz.

Já o diretor-executivo da entidade, Roberto Queiroga, acrescenta que a ACEBRA tem sido crucial em discussões como a reforma tributária, o estatuto do produtor rural e as exigências internacionais na comercialização de grãos, temas de alta relevância para o futuro do agronegócio brasileiro, que impactam diretamente a solidez das empresas do setor. “A representatividade institucional também facilita o acesso a informações privilegiadas e detalhadas sobre as tendências e mudanças regulatórias”, destaca.

Ao participar ativamente de comissões, audiências e debates, a ACEBRA garante que seus associados estejam sempre atualizados e preparados para se adaptar às novas exigências do mercado. A entidade é atualmente presidida por Jerônimo Goergen, que traz no currículo a experiência de três mandatos como deputado federal, com uma atuação parlamentar marcada pela defesa dos setores produtivos. “Sempre foi um trabalho muito gratificante e importante. Porque qualquer decisão tomada em Brasília repercute diretamente lá na ponta, para o bem e para o mal. Então, é fundamental estar 100% focado nos interesses do setor. E quem está organizado e bem representado larga com muita vantagem nesse mercado extremamente competitivo e exigente”, esclarece o dirigente.

A ACEBRA também atua como um fórum de integração entre as empresas do setor, promovendo o intercâmbio de experiências e boas práticas, o que contribui para a melhoria contínua do setor cerealista. Essa sinergia fortalece as empresas representadas, ao mesmo tempo em que solidifica o próprio setor perante as autoridades e o mercado.

Portanto, as empresas associadas à ACEBRA possuem um diferencial competitivo, pois contam com uma defesa organizada de seus interesses e a possibilidade de influenciar diretamente as políticas que impactam seus negócios. A representatividade institucional não é apenas uma ferramenta de proteção, mas um fator determinante para o desenvolvimento sustentável e competitivo das empresas cerealistas no Brasil.

Presente nos principais estados agrícolas do Brasil, ACEBRA entende ser de grande relevância o engajamento de todos os cerealistas, nas diversas localizações do país e dos diversos portes e perfis, para unir forças frente aos desafios federativos, regulatórios, logísticos, tributários e tantos outros temas que se avizinham. Iniciamos um novo ciclo de expansão associativa, em busca de reforçar seu trabalho, aumentar sua força e ampliar sua voz.

