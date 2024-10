Acontece Azeite do Olivas de Gramado está entre os melhores do mundo

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Apenas 11 marcas do Brasil foram selecionadas pelo Flos Olei Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade, conhecida mundialmente pela fondue, pelo chocolate caseiro e também pelo café colonial, definitivamente tornou-se referência na produção de azeite de oliva extravirgem. Berço na fabricação do chamado “ouro líquido” na Serra Gaúcha, o Parque Olivas de Gramado vem colocando o município, cada vez mais, em destaque no mapa global da olivicultura.

Conforme o último levantamento do conceituado catálogo italiano Flos Olei, o azeite Terroir Serrano safra 2024 fabricado pelo Olivas está entre os 10 melhores extravirgens do Brasil e é um dos 500 melhores do planeta. O guia também classificou o rótulo no top five da categoria no Rio Grande do Sul. O Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) aponta para um crescimento exponencial nas áreas de plantio de oliveiras no RS, e também aponta para a qualidade superior dos azeites produzidos em solo gaúcho, fazendo frente com os melhores rótulos da Europa.

O Terroir Serrano 2024 é resultado da quinta colheita do Olivas sendo o primeiro azeite de oliva produzido integralmente pela empresa, desde o plantio, colheita, extração e envase. O Olivas de Gramado investiu em tecnologia e implantou uma área industrial, com um lagar moderno, em parceria com a Fast, e um laboratório para produção de azeites aromatizados. A estrutura é comandada pelo azeitólogo e mestre lagareiro André Bertolucci, profissional responsável pela elaboração dos produtos da empresa.

Bertolucci destaca a dedicação e cuidado na linha de produção dos azeites do Olivas. “Nossos azeites são produzidos com frutos de excelente qualidade, que são colhidos manualmente, sendo imediatamente levados ao nosso lagar, onde realizamos todo processo de extração utilizando tecnologia de ponta, gerando azeites de oliva extravirgem superiores” diz Bertolucci. Anteriormente, a empresa realizava o processo de extração do azeite em cooperação com uma importante produtora gaúcha do setor.

O pomar do empreendimento ocupa uma área de 29 hectares com mais de 12.600 pés de oliveiras de seis variedades de azeitonas: Arbequina, Manzanilla e Picual (espanholas), Frantoio e Ascolana (italianas) e a grega Koroneiki. São azeitonas específicas para extração de azeite, exceto a Ascolana e a Manzanilla, que também podem ser consumidas como azeitonas de mesa.

“Os processos de manejo no olival, o timming certo da colheita de cada varietal observando as diversas curvas de maturação, para buscar o perfil sensorial almejado além de todo trabalho técnico realizado no lagar durante as etapas de extração, filtragem, decantação e envase, são cruciais para criação de azeites únicos, verdadeiras obras primas”, explica Bertolucci.

No ranking internacional do Flos Olei, com um sabor e aroma únicos, o Terroir Serrano atingiu nota 85 em uma pontuação máxima de 100. Somente fazem parte da lista do Flos Olei, os rótulos que recebem mais de 80 pontos. Essa não é a primeira vez que o Olivas de Gramado tem um azeite extravirgem selecionado pela publicação com base em Milão, na Itália.

Na edição de 2022 do catálogo, o Terroir Serrano safra 2021 foi apontado como um dos 500 melhores rótulos de extravirgens do mundo. Neste ano, para a edição de 2025, os especialistas avaliaram azeites de 2000 pomares diferentes oriundos de 56 países, de cinco continentes. “O Olivas de Gramado sente muito orgulho em, mais uma vez, fazer parte da ‘bíblia dos azeites’, o Flos Olei, que, sem dúvidas, é o principal ranking e guia da olivicultura mundial. Isso nos consolida entre os melhores produtores do país e do mundo, o que é extremamente gratificante”, avalia Bertolucci.

A dedicação e cuidados ao cultivo das olivas resultaram em safras premiadas, colocando os azeites produzidos pelo Olivas de Gramado entre os melhores do mundo. A qualidade do azeite vem sendo reconhecida nos principais concursos do segmento no mundo.

O Parque Olivas de Gramado está na vanguarda do olivoturismo na Serra Gaúcha e no Brasil. O empreendimento dedica mais de 150 hectares para a promoção do turismo, oferecendo várias atividades que encantam pessoas de todas as idades.

Mais informações em www.olivasdegramado.com.br ou em @olivasdegramado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/azeite-olivas-gramado-entre-melhores-do-mundo/

Azeite do Olivas de Gramado está entre os melhores do mundo

2024-10-10