Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Evento reunirá lideranças estaduais para debater dificuldades, avanços e possibilidades para o Rio Grande do Sul no cenário pós-enchente. Foto: Secom/Reprodução Foto: Secom/Reprodução

A Rede Pampa dá início, nesta quarta-feira (9), a uma série de conteúdos preparatórios para a 10ª edição do Fórum Oportunidades da Economia segundo o Plano Rio Grande, que ocorrerá no dia 7 de novembro, às 14h. O evento será realizado no auditório do Ministério Público do Estado, em Porto Alegre, e colocará grandes lideranças estaduais dos setores público e privado para debater dificuldades, avanços e possibilidades para o cenário econômico do Rio Grande do Sul no pós-enchente.

A abertura do Fórum será feita pelo governador Eduardo Leite. A apresentação ficará a cargo da comunicadora da TV Pampa Magda Beatriz e a mediação dos debates será conduzida pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, fará o encerramento do evento. Ele confessa que a expectativa está alta para os debates, que devem abordar a reconstrução do Estado e a melhora das condições de vida do povo gaúcho.

“Nós estamos com uma expectativa muito positiva. Já é um evento tradicional essa parceria da Rede Pampa com o governo do Estado, com o Banrisul e o setor empresarial, para que a gente possa trabalhar e fazer com que o nosso Estado seja reconstruído de uma forma melhor e com mais capacidade ainda de gerar emprego, renda e melhorar as condições de todo o povo do Rio Grande do Sul”, comenta Ernani Polo.

Compõem o time de painelistas: o presidente do Banrisul, Fernando Lemos; o secretário do Turismo do RS, Ronaldo Santini; o vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros, César Saut; o diretor dos hospitais São Francisco, Sto Antônio e Nora Teixeira, Fernando Lucchese; o diretor da Reiter Log, Mauro Pilz; diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda; o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos; o presidente do Sistema FIERGS, Cláudio Bier; o diretor da Partner at McKinsey & Company, Sergio Canova Junior; a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann; o presidente da Cotrijal, Nei Manica; e o diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal.

O X Fórum Oportunidades da Economia é uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com Banrisul, Icatú e Rio Grande Seguros, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. O evento no dia 7 de novembro contará com transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade, pelo canal no Youtube da TV Pampa e pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

O evento é direcionado a prefeitos, secretários estaduais e municipais ligados ao desenvolvimento, tribunais de Contas, Justiça e Ministério Público, empresários do Trade Turístico, além de profissionais de imprensa e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e limitadas até o dia 6/11 também pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

2024-10-09