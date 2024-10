Acontece Iniciativa +PraTi celebra 4 anos capacitando novos talentos na área de tecnologia

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Instituição já ofereceu mais de 15 mil bolsas de estudos para talentos de todo o país. Foto: Freepik Foto: Freepik

Com a missão de descobrir e capacitar novos talentos na área de TI, a iniciativa +PraTi completou 4 anos de atuação neste mês de setembro. O presidente da instituição, Cristian Cavalheiro, esteve na sede da Rede Pampa nesta quarta-feira (9) para celebrar a data junto à presidência do grupo de comunicação, que é um dos apoiadores do projeto.

“O +PraTi é uma iniciativa de alguns empresários que começou há 4 anos aqui no Rio Grande do Sul, com o objetivo de formar novos programadores para suprir as vagas que a gente tem disponíveis dentro das companhias. Hoje, nós temos 150 mil vagas de tecnologia no Brasil e não temos pessoas qualificadas porque a academia, as universidades, formam um terço disso. Se a gente não fizesse nada, em 5 anos nós teríamos 750 mil vagas em aberto. Então, o nosso objetivo é formar novos talentos”, explica Cavalheiro.

A +PraTi tem criado novas oportunidades econômicas e transformado a percepção da tecnologia no Rio Grande do Sul e no restante do país. O trabalho é feito através de um movimento voluntário, com o apoio de pessoas e instituições que acreditam nos talentos da sociedade e que buscam desenvolver a economia a partir do ensino da tecnologia.

“Hoje, 50 mantenedores e mais 30 parceiros apoiam para que dentro desse ecossistema a gente proporcione praticamente uma faculdade zipada em 6 meses. Em que o aluno entra já com algum conhecimento de lógica, de matemática, e fica durante 6 meses tendo aulas de 3 a 4 vezes por semana para aprender ferramentas e como poder desenvolver soluções tecnológicas dentro das companhias depois”, relata o presidente da +PraTi.

Os números surpreendem. Em 4 anos de atuação, a iniciativa possui mais de 15 mil bolsas de estudos distribuídas, mais de 1,5 mil talentos engajados, com o apoio de mais de 70 mentores voluntários. Como propósito, a instituição busca potencializar a economia, contribuir com a transformação digital e dar protagonismo à tecnologia e à inovação, fortalecendo a geração de desenvolvimento, emprego e renda.

“O nosso grande objetivo é empregar essa gente toda. Não adianta só formar, tem que empregar. A gente já empregou mais de 150 profissionais ao longo desse período e a gente quer empregar agora no mínimo mais 100 pessoas dessa turma que a gente tem. A +PraTi tem o foco aqui no Rio Grande do Sul, tem a sede aqui, mas os talentos podem ser de qualquer lugar do Brasil”, comenta Cavalheiro.

Iniciativa +PraTi celebra 4 anos capacitando novos talentos na área de tecnologia

2024-10-09