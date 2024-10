Acontece Feijoada com Samba + Me Leva Festival tem 98% de ingressos vendidos

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

O evento conta com grandes nomes do cenário nacional como Belo, Turma do Pagode, Pixote, Matheus e Kauan e MC Daniel Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em poucos dias, Porto Alegre receberá um evento imperdível para os fãs de pagode, sertanejo e funk. Com 98% dos ingressos já vendidos, o Feijoada com Samba + Me Leva Festival promete agitar a cidade no último sábado do mês, 26 de outubro, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia).

O evento conta com grandes nomes do cenário nacional como Belo, Turma do Pagode, Pixote, Matheus e Kauan e MC Daniel. Restam poucos ingressos disponíveis para apenas dois setores: ‘Vamo de Pagodin – Pista’ e ‘Fã de Carteirinha – VIP’. As entradas estão à venda no site Balada App, com preços entre R$ 120,00 e R$ 560,00.

Com 12 anos de história, o Feijoada com Samba começou como um encontro informal entre amigos em Porto Alegre. A festa, que une música e gastronomia, cresceu exponencialmente ao longo dos anos e tornou-se uma referência no entretenimento gaúcho, com diversas edições ao longo do ano. Este ano, o evento acontece no formato de um grande e único festival, numa parceria com a label paulista Me Leva, realizado pela Combo Agência e GR Shows.

Confira as atrações da Feijoada com Samba + Me Leva:

Considerado o “cantor das multidões”, Marcelo Pires Vieira, o Belo, será uma das atrações do evento. Há mais de 30 anos na estrada, o cantor segue sendo um dos maiores representantes da música brasileira, com grande destaque no pagode e na música romântica.

Com mais de 30 anos de carreira, o Pixote traz na bagagem sucessos que fazem parte da memória dos apaixonados por pagode: “Insegurança”, “Mande um Sinal”, “Saudade de Nós”, “Beijo Doce”, “Fã de Carteirinha” e “Vou ver te aviso”, são canções que conquistaram espaço nos corações de todas as multidões. O grupo Turma do Pagode promete encantar o público com grandes sucessos, como “Lancinho”, “Camisa 10”, “Sua Mãe Vai Me Amar” e “Deixa em Off”, além das inéditas “Que Amizade O Que” e “Te Esqueci de Vez”.

Na ala sertaneja, a atração será a dupla Matheus e Kauan. Naturais de Itapuranga (GO), os irmãos goianos tem um repertório repleto de sucessos, como “O Nosso Santo Bateu”, “Decide Aí”, “Te Assumi Pro Brasil”, “Expectativa x Realidade”, “Gatilho”, “Basiquinho” e “Pactos”. Representante do funk no festival, MC Daniel, um dos maiores nomes do ritmo na atualidade, vem construindo uma carreira brilhante desde 2022 após o estrondoso sucesso de suas músicas.

SERVIÇO

FEIJOADA COM SAMBA + ME LEVA FESTIVAL

DATA: 26 de outubro de 2024 (sábado)

LOCAL: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia)

ENDEREÇO: Av. Loureiro da Silva, 255, Praia de Belas, Porto Alegre/RS

Abertura dos portões: 13h

Classificação etária: 16 anos

ÚLTIMOS INGRESSOS DO 4º LOTE NO SITE: https://baladapp.com.br/a/feijuca-2024/5165

SETORES E ÁREAS:

VAMO DE PAGODIN – (PISTA) NÃO OPEN BAR

Entrada principal, bares, banheiros e praça de alimentação;

Inteiro – R$240,00

Meia-Entrada – R$ 120,00

Solidário – R$ 120,00 (mediante doação de 1kg de alimento)

FÃ DE CARTEIRINHA – (VIP) NÃO OPEN BAR

Entrada principal, bares, banheiros, praça de alimentação, visão privilegiada do palco, acesso à pista e direito à Feijoada até às 14:30.

Inteiro – R$ 560,00

Meia-entrada – R$ 280,00

Solidário – R$ 280,00 (mediante doação de 1kg de alimento)

