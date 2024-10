Acontece Conheça a Tchê Gourmet: Empreendimento de quiches e marmitas que deve atingir investimento de mais de R$ 2 milhões em 2024

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Em 2023, o faturamento da empresa alcançou R$ 1,4 milhões Foto: Thiago Ferraz Foto: Thiago Ferraz

Fundada com um misto de paixão pela culinária e determinação empreendedora, a Tchê Gourmet nasceu do amor pela comida caseira e da necessidade de Thayrine Knoll, fundadora e idealizadora do projeto, de criar uma renda extra inicialmente com quiches e marmitas. O que começou com uma iniciativa modesta logo se transformou em uma missão para oferecer refeições afetivas e saborosas com praticidade, comodidade e facilidade para a cidade de Porto Alegre e região metropolitana.

Em 2023, o faturamento da empresa alcançou R$ 1,4 milhões, superado em 2024, com projeção de fechar o ano em mais de R$ 2 milhões.

“A culinária sempre esteve presente na minha vida desde a infância, mas foi por necessidade financeira que encontrei uma forma de ganhar dinheiro extra fazendo quiches e marmitas para vender no hospital onde trabalhava. Em 2015, deixei meu emprego e, duas semanas depois, criei a marca. Comecei com apenas duas panelas emprestadas em um fogão convencional. Ao longo dos anos, construí nossa primeira cozinha industrial, me formei em gastronomia, e hoje conto com uma equipe dedicada de 15 colaboradores”, revela Thayrine.

Desde então, Thayrine tem liderado a expansão da Tchê Gourmet, passando de uma cozinha caseira em uma casa alugada para uma loja própria de 250 metros quadrados na zona sul de Porto Alegre. O investimento inicial de R$ 150 mil, proveniente do Programa de Apoio às Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), cresceu para mais de R$ 1 milhão à medida que a empresa diversificou seu cardápio.

Com o slogan, “Amor em forma de comida!”, a Tchê Gourmet destaca-se por oferecer marmitas ultracongeladas que não apenas são convenientes, mas também carregam o sabor e a nostalgia da comida caseira, utilizando temperos naturais, muitos cultivados em sua própria horta. O diferencial da empresa está no compromisso em atender às diversas necessidades alimentares das famílias, utilizando a técnica moderna de ultracongelamento para preservar o sabor, a textura e os nutrientes dos alimentos.

“Meu sonho sempre foi poder atender famílias inteiras com suas particularidades. Por isso, temos um cardápio variado, onde o amor é o ingrediente principal”, destaca Thayrine. Atualmente, a Tchê Gourmet oferece mais de 80 itens em seu cardápio, incluindo opções de comida caseira (as mais vendidas), fit, low carb, vegetarianas, doces sem açúcar, lanches sem glúten, sucos, cafés, salgados, sanduíches, saladas e cremes variados.

Reconhecida pelo mercado como uma referência em comida congelada em Porto Alegre, a Tchê Gourmet recebeu prêmios locais e expandiu com sua primeira loja de rua em 2023. Para melhor receber os clientes, implementaram um café, visto que alguns vinham de longe para visitar a loja.

