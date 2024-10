Acontece Maxireal Atacados: nova bandeira de atacarejo gaúcha chega a Sapiranga e Portão

No auditório da CDL de Sapiranga foi apresentada a autoridades locais e do setor varejista a marca Maxireal Atacados. Foto: Crédito Larry Silva No auditório da CDL de Sapiranga foi apresentada a autoridades locais e do setor varejista a marca Maxireal Atacados. (Foto: Crédito Larry Silva) Foto: Crédito Larry Silva

O Rio Grande do Sul vai ganhar uma nova bandeira no segmento de atacarejo nos próximos dias. Na noite de quinta-feira (3), em cerimônia realizada no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga, foi apresentada a autoridades locais e do setor varejista a marca Maxireal Atacados, que inicia a sua operação nas cidades de Sapiranga e Portão até o fim do mês de outubro. As lojas vão funcionar onde atualmente se encontram o Mundo Real Atacado e o Atacarejo Dallabrida.

Uma empresa de origem e perfil familiar, o Maxireal nasceu da união de esforços do casal Lilian e Eliandro Sehn, inicialmente com a abertura do Bazar Mundo Real, em 2011, no município de Sapiranga. O negócio cresceu até se tornar um atacarejo, em 2018, com a aquisição de um novo espaço e novo posicionamento no mercado. Já em 2021, visando um plano de expansão, a família adquiriu o Atacarejo Dallabrida, em Portão, e manteve o seu atual nome até o momento, com o objetivo de unificar a marca em uma nova bandeira.

“Nossa família veio de Venâncio Aires buscar independência nesse município que nos acolheu de braços abertos. Nós não tínhamos opção de dar errado e, com muito trabalho, humildade e atenção aos clientes e seus anseios é que chegamos nesse momento. Uma rede focada na melhor experiência do consumidor, do colaborador, sem abrir mão de preços competitivos e qualidade dos produtos e serviços”, destaca o diretor e fundador da empresa, Eliandro Sehn.

Presente na cerimônia, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), Antônio Cesa Longo, saudou a coragem dos empreendedores e a evolução do negócio ao longo dos anos. “Tudo o que acompanhamos aqui é a comprovação de uma trajetória de sucesso que só tende a crescer. Parabenizo o casal por essa nova fase que, ao que tudo indica, será de muito êxito”, comenta Longo.

A nova fase do negócio exigiu a adaptação e padronização dos prédios, com aquisição de novos mobiliários, equipamentos, reformas estruturais e treinamentos com toda a equipe, estimando um investimento de cerca de R$ 2.5 milhões.

A unidade de Portão conta com um espaço físico de mais de 3 mil metros quadrados e 150 vagas de estacionamento. Já em Sapiranga, a estrutura física abrange uma área de aproximadamente 2,5 mil metros quadrados. As amplas lojas vão oferecer um mix dos produtos mais procurados pelos consumidores e novidades exclusivas no mercado. “Nosso foco segue sendo oferecer os melhores produtos com os melhores preços, sem perder a qualidade do nosso atendimento. Para isso, investimos pesado na capacitação dos nossos colaboradores. Queremos ser referência no segmento do varejo, tanto para o público externo quanto para o nosso time interno, sendo um dos melhores locais para se trabalhar”, reforça Lilian Sehn, diretora de Recursos Humanos e fundadora da marca.

O plano de expansão prevê, a partir de 2025, a abertura de novas filiais e de um Centro de Distribuição com sede administrativa. “Nossas decisões serão tomadas sempre com muita responsabilidade, sem perder nosso foco nas pessoas: clientes, colaboradores, parceiros e fornecedores”, avalia Eliandro.

