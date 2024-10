Acontece Novo rótulo da Brewine Leopoldina estreia já com o selo de Melhor Cerveja de Uva do Mundo

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

A Italian Grape Ale Gewurztraminer chega para agregar na família Italian Grape Ale, que conta também com as variedades Pinot Noir, Moscato, Sauvignon Blanc e Chardonnay. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Com três reconhecimentos nacionais e internacionais, chega ao mercado o novo produto da Brewine Leopoldina, cervejaria do Grupo Famiglia Valduga. A Italian Grape Ale Gewurztraminer foi lançada já com o selo de Melhor Cerveja de Uva do Mundo, premiada triplamente no World Beer Awards 2024. “Medalha de Ouro”, “Melhor do Brasil” e “Melhor Italian Grape Ale do Mundo” foram as honrarias obtidas no concurso realizado em Londres, na Inglaterra.

Elaborada durante o período da vindima no Vale dos Vinhedos (RS) – Safra 2023, o novo rótulo especial chega para compor o portfólio da Leopoldina na família Italian Grape Ale, que conta também com as variedades Pinot Noir, Moscato, Sauvignon Blanc e Chardonnay. A marca tem como premissa a união do que há de melhor nos mundos da cerveja e do vinho.

O novo produto explora, dentro do mundo da cerveja, todo o potencial de uma das variedades brancas mais emblemáticas do mundo, a uva Gewurztraminer. Elaborada cuidadosamente com uvas da vinícola Casa Valduga dessa variedade, a Italian Grape Ale apresenta uma coloração amarelo-clara, levemente turva, com textura suave e aveludada. O teor alcoólico é de 9,5% e a classificação de amargor é de 10 IBU.

No paladar é elegante e seca, com notas cítricas e florais, sendo bastante refrescante na boca, apresentando um sabor equilibrado entre a doçura das uvas e o leve amargor dos lúpulos. O aroma é frutado e destaca notas de lichia, rosa e especiarias. A harmonização é perfeita no acompanhamento de queijos azuis, pratos com carne de porco e aves com molhos adocicados, bem como com torta de frutas ou outras sobremesas à base de maçã e pera.

A Italian Grape Ale Gewurztraminer, cerveja reserva da Leopoldina, foi elaborada a partir do método tradicional acrescido de uma segunda fermentação em garrafa, como ocorre na elaboração de espumantes. Segundo Eduardo Valduga, enólogo e diretor do Grupo Famiglia Valduga, os rótulos da categoria Italian Grape Ale são complexos e exploram as características ímpares das uvas.

“O resultado desta cerveja, em específico, promete agradar os amantes da bebida, mas, especialmente os apaixonados por vinhos. É uma experiência diferenciada ao paladar com esta uva, que é tão especial. Somado às características do produto, os resultados dos concursos mostram que estamos no caminho certo ao explorar este mercado. Temos muito a inovar”, comenta o enólogo.

