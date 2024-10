Acontece Shopping de Carnes Ipanema é inaugurado na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Diversas promoções atraíram o público na inauguração da nova unidade Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação Diversas promoções atraíram o público na inauguração da nova unidade. (Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação) Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação

O Shopping de Carnes Ipanema, localizado na avenida Juca Batista, 767, na Zona Sul de Porto Alegre, foi inaugurado na quarta-feira (2), com uma série de promoções e um show gratuito com o músico e compositor tradicionalista Antônio Pereira César Jacques, o Baitaca.

A nova loja é a terceira unidade do projeto de expansão da marca na cidade. A iniciativa faz parte da estratégia empresarial em solo gaúcho, que conta com estudos de mercado em andamento para ampliar a presença da marca em outras cidades do interior do Estado e Região Metropolitana para o primeiro semestre de 2025.

A liderança da rede de lojas Shopping de Carnes – com unidades na Azenha, Partenon e Ipanema – está a cargo de Edgar Barbieri, um dos proprietários do tradicional frigorífico Belmonte, em Nova Bréscia.

Investimentos e infraestrutura

O Shopping de Carnes Ipanema teve um investimento de R$ 2,5 milhões em infraestrutura e foi projetado em uma área de loja total de 500 m². Conta, inicialmente, com uma equipe de 30 colaboradores. Entre os diferenciais da nova unidade, está a seção de carnes Angus. Além dos tradicionais cortes e variedades de carnes de qualidade e de procedência gaúcha, os consumidores encontram os produtos distribuídos em uma grande vitrine para sua conveniência, desde a costela normal, linguiças, frangos, lombos, ripas da chuleta, entre tantos outros.

“Queremos entregar aos clientes o que temos de melhor. Nossa competência em produtos e no atendimento, propagando entre os moradores do bairro e vizinhança nossa vocação para comercializar carnes e fazer suas compras. A ideia é que essa experiência seja saborosa e cheia de satisfação”, destaca o gerente do Shopping de Carnes Ipanema, Alexandre Oliveira.

A disponibilidade do açougueiro especialista e de cinco vagas para estacionamento fazem parte da filosofia de operação do novo shopping. O estabelecimento atende aos mais variados públicos, da dona de casa até os mais exigentes paladares de cortes de carnes para aquele bom e velho churrasco. Outro detalhe da cultura da rede de lojas é o atendimento a proprietários de restaurantes, lancherias e hamburguerias locais e de outros bairros da Capital.

Para Barbieri, a expectativa de chegar ao bairro Ipanema é a união de dois fatores: as reivindicações por parte dos clientes para que o bairro tivesse uma unidade e o estudo de viabilidade do mercado que apontou a demanda.

“Somos especialistas em carnes. E está em nosso propósito propagar nossa cultura gaúcha”, afirma o diretor do Shopping de Carnes. Há no Rio Grande do Sul muitas oportunidades a serem ainda exploradas, especialmente, no universo das carnes. E isso vai além do tradicional churrasco. Hoje, a carne é uma proteína versátil e de valor nutricional indiscutível, que chega à boa mesa dos gaúchos de inúmeras maneiras. Quero que o Shopping de Carnes propague a sua expertise em carnes no setor, em cada uma de nossas lojas, com uma cultura voltada para o consumo consciente de carnes frescas e de boas procedências”, disse o empresário.

O estabelecimento também oferece, de quarta a domingo, assados prontos para levar para casa. Uma grande churrasqueira foi instalada no interior da loja.

Outra novidade é o sistema de encomendas via telefone e a tele-entrega de carnes a partir do pedido mínimo. “Nossa loja está localizada geograficamente em uma região de grandes prédios residenciais e comerciais e de fluxo intenso de pessoas. Queremos ampliar a conveniência e a comodidade para encantá-las e mostrá-las a grande vantagem que é ter um Shopping de Carnes de qualidade a sua disposição,” explica Alexandre Oliveira.

Frigorífico próprio

O Shopping de Carnes conta com o frigorífico próprio Belmonte, que segue rigorosamente as leis fitossanitárias e de qualidade. “Nossos clientes têm a segurança de consumir carnes de procedência gaúcha e de excelência. Dessa forma, oportunizamos saborear carnes bovinas para atender a todos os paladares em nossas unidades da Azenha, Partenon e, agora, em Ipanema”, finaliza o gerente.

Serviço

Funcionamento: de segunda a sábado, das 8h às 21h; domingos e feriados, das 8h às 14h.

Telefone e WhatsApp para contato e encomendas: (51) 994689559

Redes sociais: @shoppingdecarnesipanema

