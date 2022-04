Mundo Navio da Segunda Guerra Mundial afunda em parque naval nos Estados Unidos

15 de abril de 2022

Um destróier da Segunda Guerra Mundial, que estava em exibição, naufragou parcialmente no Lago Erie, no Parque Naval e Militar de Buffalo e Erie, de acordo com a administração do local.

Um comunicado do parque disse que uma “séria ruptura no casco” do navio, chamado de USS The Sulivans, ocorreu na quarta-feira (13).

Paul Marzello, presidente e CEO do parque, disse que a ruptura no casco está sendo investigada. Equipes dentro d’água e no deck tentam identificar onde os buracos podem estar.

Segundo Marzello, o navio não vai afundar completamente, já que o lago tem pouco mais de 1,5 metro.

A fissura está no lado estibordo do navio, de acordo com o CEO do parque.

