Porto Alegre Feira do Peixe de Porto Alegre atinge expectativas de vendas e de público

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

O público das feiras foi de cerca de 280 mil pessoas. Foto: Alex Rocha/PMPA

A 242ª Feira do Peixe de Porto Alegre finalizou com bons resultados nesta sexta-feira (15). Após dois anos prejudicada pela pandemia, este ano os números superaram as expectativas, com vendas quase seis vezes maiores que 2021.

Este ano, foram vendidas 297,35 toneladas de pescados in natura nas três feiras: Centro Histórico, Restinga e Belém Novo, de acordo com a Appesul e Colônia de Pescadores Z5. Foram comercializados também o tradicional Peixe na Taquara, bolinhos e peixe frito, além de hortifruti e artesanatos com bons resultados.

No ano passado, as feiras funcionaram com restrições e somaram 51 toneladas de vendas de pescados. Em 2020, o evento não ocorreu. “Estamos muito felizes pelo resultado, principalmente por demonstrar a retomada do sucesso de uma das feiras mais tradicionais da cidade. Centenas de famílias dependem dessa economia, o que reflete no crescimento econômico da cidade como um todo”, ressalta Vicente Perrone, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre.

O público das feiras foi de cerca de 280 mil pessoas, de acordo com a organização do evento.

Vendas por feira

– 242ª Feira do Peixe de Porto Alegre: 286.500 kg;

– 20ª Feira do Peixe na Esplanada da Restinga: 10.800 kg;

– 10ª Feira do Peixe no Extremo Sul em Belém Novo: 550 kg;

– Total geral: 297.350 kg;

– Preço médio praticado: R$ 32,50/kg.

