Porto Alegre Furto de fios prejudica serviços da Carris

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A ação criminosa resultou em um prejuízo aos cofres públicos de cerca de R$ 40 mil. Foto: Arquivo/PMPA A ação criminosa resultou em um prejuízo aos cofres públicos de cerca de R$ 40 mil. (Foto: Arquivo/PMPA) Foto: Arquivo/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Carris registrou problemas em seus serviços nesta sexta-feira (15), em razão do furto de fios que ocorreram na madrugada. Ao longo do dia, a energia foi restabelecida por geradores na companhia.

O crime não chegou a afetar a circulação das linhas de ônibus da Carris, mas gerou prejuízo em diversos setores como de limpeza, manutenção e abastecimento dos veículos. A energia foi retomada por meio de uma empresa para fazer os reparos nos cabos de energia. “É mais uma ação de desalmados que não pode ficar impune. Acionamos a polícia e estamos em busca de imagens para identificar os suspeitos. Não vamos desistir de combater e punir criminosos. Ajude denunciando pelos telefones 153 ou 156”, disse o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

A ação criminosa resultou em um prejuízo aos cofres públicos de cerca de R$ 40 mil. Segundo o diretor-presidente da Carris, Maurício Cunha, geradores foram acionados para não afetar ainda mais o trabalho da companhia. “Felizmente, a ação criminosa não afetou a operação que seguiu normalmente, com o cumprimento de todas as tabelas horárias sem prejuízos à população”, ressaltou.

O município está enfrentando problemas com iluminação e outros equipamentos públicos, com os ataques constantes em parques, semáforos e paradas de ônibus. Nesta semana o prefeito Melo reuniu a equipe de governo e criou uma força-tarefa com a cooperação das forças de segurança, para tentar coibir a ação dos bandidos.

Iluminação Pública

De janeiro a abril deste ano, pelo menos 1,2 mil metros de cabos foram furtados em Porto Alegre. Esse é o dado apresentado pela concessionária IPSUL que, neste mesmo período, contabilizou o furto de pelo menos 136 luminárias. A Redenção, o Parque Marinha e o Parcão são os locais onde há maior incidência desse tipo de crime.

Mobilidade

Em relação ao mobiliário de trânsito, no primeiro trimestre deste ano, foram registrados 61 casos. Do total, 38 ocorrências aconteceram no mês de março. O número já representa mais da metade dos furtos ocorridos em 2021. O 4º Distrito e a Terceira Perimetral são os maiores alvos dessa prática. Além do prejuízo financeiro, estes crimes podem causar riscos a quem pratica e ao cidadão que circula pelas ruas.

Como denunciar

Caso presencie alguma situação suspeita de furto de fiação, seja na iluminação ou em mobiliários de trânsito acione a Guarda Municipal pelos telefones 153 ou 156.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre